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川震15年 遇難者家屬棄維權：不信能討回公道

中國新聞組／北京12日電
民眾到汶川地震漩口中學遺址獻花。(視頻截圖)
民眾到汶川地震漩口中學遺址獻花。(視頻截圖)

「5‧12」是四川汶川地震15周年，震央映秀鎮的漩口中學遺址連日迎來民眾祭奠獻花。15年過去，當時從斷垣殘壁救出的孩子都已長大，汶川縣發布紀錄片由民眾口述地震對當地的改變。但是，對遇難者家屬來說，對豆腐渣工程的控訴是永不改變的堅持，但「維權太難」成為他們放棄的原因。

自由亞洲電台報導，都江堰聚源中學是512大地震遇難學生的重災區，整座教學大樓倒塌，造成超過200名師生被活埋，包括當年15歲半讀初三的盧前亮。失去兒子的周興蓉也因此走上15年的維權路。

周興蓉表示，至今無法走出喪子陰霾，多年來堅持上訪超過100次，想為兒子和自己討公道，但官方一直不受理。曾多次上訪的她，今年2月在疫情封控解除不久，與另一名遇難學生家長，再嘗試到北京上訪，但被自稱是公安局的人，用暴力手段強行帶走。

她表示，自兒子遇難後，她嘗試過不同方法要求討公道，曾寫信到政法委、最高人民法院和人民檢察院，所有的信都沒有回音，要求地方法院立案，案件未開庭已直接被結案，無法討回公道，也失去了人身自由。

15年過去，周興蓉感慨維權路太難，但她強調再難也不會放棄。她說：「我要的是承認當年是豆腐渣工程，當初也承諾過追責，但是到現在為止，15年沒有人追責，這15年實在太難太難。」周興蓉堅定地說，若得不到說法，她會永遠堅持。

報導指出，另一位曾多次就豆腐渣工程，為兒子桑興鵬維權的綿竹市富新二小家長桑軍，與周興蓉有不同體會，他已經不相信上訪能討回公道。

桑軍指出，當時溫家寶說會追查違建的事情，叫他們回家等消息，「15年了，已經換了三位總理，李克強、李強，習近平上台，都沒有提到512，到現在都沒有一個說法」。桑軍也去過北京上訪，但還是得到了叫他們「回到地方解決」的答案。

汶川地震遺址四川阿壩。(取材自大眾新聞)
汶川地震遺址四川阿壩。(取材自大眾新聞)

「維權太難了，實在太難…」，桑軍承認他心有不甘，但是擔心維權會影響另一個兒子的前途，只能放棄。桑軍說，不少富新二小的家長都有同樣的擔心，不敢再上街表達訴求，但每年512下午，他們都堅持到市政府外悼念遇難學生。

汶川縣融媒體報導，汶川特大地震15周年紀錄片「親歷者說」9日發布，紀錄片共計15集，由汶川當地、阿壩州其它縣(市)、綿陽、都江堰等受災地區各行各業民眾，客觀講述震後鄉村振興、生態環境和民生改善等發展情況。

2008年5月30日，四川綿陽地震後滿目瘡痍的老北川縣城。(取材自大眾新聞)
2008年5月30日，四川綿陽地震後滿目瘡痍的老北川縣城。(取材自大眾新聞)

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