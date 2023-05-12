汶川地震15年 當年奪走她的右腿 現在勇拿帕運金牌

四川女子乒乓球隊隊員王睿比賽時的模樣。圖為2021年時，女子團體賽戰勝重慶隊。(取材自封面新聞)

來自四川的王睿是一名殘疾人乒乓球運動員 ，也是汶川地震 的倖存者之一。在父母眼裡，如今的王睿積極樂觀，這與15年前剛剛走出醫院時的她截然相反。投身乒乓球訓練的她，在2021年9月，與隊友在東京帕運乒乓球女子團體賽為中國隊奪得金牌。

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鳳凰衛視報導，2008年汶川地震發生時，15歲的王睿正在備戰中考，突如其來的地震中斷了她的學業，也讓她失去了右腿。經過大半年的康復治療，王睿才能夠重新回到學校。

王睿在汶川地震失去右腿。(取材自鳳凰衛視)

然而，身體的殘疾和內心的自卑，讓她無法融入校園環境。在王睿的堅持下，家人為她辦理了休學。就在她茫然無措時，她想起了在康復中心治療時，來看望他們的帕運乒乓球的冠軍和教練。周再行是乒乓球教練，曾培養出多位世界冠軍，他的到來讓王睿看到了希望。

周再行回憶當時與王睿對話的情景，王睿不會打乒乓球，周再行告訴她「沒關係，不會打我教你」、「你來我一分錢不收，沒有任何費用，我還給你提供訓練器材球拍、運動服，你盡管來」。

王睿曾因乒乓球訓練的辛苦而想打退堂鼓。(取材自鳳凰衛視)

投入乒乓球訓練的王睿一開始吃盡苦頭，當時她剛截肢一年多，幻肢痛、神經痛…腳底板又有針扎的感覺，時常讓她痛得整晚都沒有辦法睡覺。她天天都打電話回家，吐露「不想練了」的心情。

王睿父親王永東當時安慰王睿，他說體育這一塊出不出成績無所謂，「只要你能從地震裡面走出來，能夠正常地生活就可以了，這是我最大的心願」。雖然起步晚，但王睿在家人與教練的鼓勵下，咬牙繼續堅持下去。

報導指出，2013年，王睿因表現優異進入國家隊，此後在各項賽事中嶄露頭角。六年後，亞洲殘疾人乒乓球錦標賽上，王睿拿下女子單打冠軍，也因此獲得了參加東京帕運的直通卡。

最後，王睿和隊友在2021年東京帕運上以2：0擊敗荷蘭隊，奪得冠軍。

賽後王睿表示，自己和教練終於圓夢，是乒乓球運動給了自己第二次生命，亦給了自己實現夢想的機會，未來將更加努力拚搏。