四肢癱瘓女咬筷子打遊戲成「女武神」：活著就有希望

阿喵在視頻中展現她真實的一面。(取材自bilibili)

阿喵（網名）是個四肢癱瘓的湖南女孩，每天要等媽媽把她從床上抱起來，幫她穿衣餵飯。但在遊戲世界裡，阿喵是一個可以自由奔跑的「大俠」，能夠輕鬆「13殺」擊敗對手。更讓人意外的是，她全靠嘴咬著一根筷子來操作鍵盤和鼠標。

據揚子晚報紫牛新聞報導，在電玩遊戲的虛擬世界中，30歲的阿喵被很多粉絲稱為「女武神」。她說：「有很長一段時間，我很害怕別人的眼光，但總有人會讓你知道，你也有值得讓人喜歡的地方。」

阿喵成為遊戲直播主是很偶然的事，起初她只是用視頻記錄自己的生活，去年她發出一段在電玩遊戲連出13殺的視頻，看到她咬著筷子操作電腦的場景，馬上引起網友關注，點閱超過120萬次，網友說：「沒有一點憐憫的感覺，就是敬佩，換我做不到。」

據報導，阿喵3歲開始發病，可能和運動性周圍神經損傷相關。起初，她只是沒有力氣，即使是小碗也很難端起來，走路也很容易摔跤。

父母帶她去醫院，卻因誤診讓病情越來越嚴重。後來，阿喵的骨頭開始變形，10歲左右，失去基本行動能力。阿喵的媽媽曾背著她到處求醫，跑遍北京 、長沙等地，每次都把錢用完才無奈回家。

阿喵因為身體因素，只上過學前班和一學期的一年級。13歲那年，父母離婚，阿喵開始度過了幾年「最黑暗的日子」，原來還能勉強用手吃飯、洗臉，後來完全失去行動能力。媽媽割捨不下女兒，阿喵18歲那年，把她接回身邊照顧。

阿喵除了看書，還喜歡畫畫，她用嘴巴咬著鉛筆，完成一切動作。後來媽媽買了一台筆記電腦，用筷子做了一個操作棒，她就咬著這根筷子操作電腦。

據報導，慢慢熟悉電腦和網路以後，阿喵還學習剪輯視頻，並且開始在網上找了一些兼職，認識了一些同事、朋友，閒下來的時候他們就帶她玩遊戲。她咬著筷子，一次只能點擊一個按鍵，擔心玩不好，但朋友們鼓勵她，最重要是開心就好。阿喵終於能在電玩遊戲裡自由奔跑，她有了一種重生的感覺。

現在阿喵每天兩次直播，她和網友聊的主要是遊戲，同時也聊工作和生活。有網友遇到不順心的事情，就找阿喵訴說。