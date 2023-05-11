比熊貓稀有…四川發現海南鳽幼鳥 野外僅1000隻

四川威遠發現一隻海南鳽幼鳥。（取材自紅星新聞）

四川威遠縣公安 局日前通報，當地連界派出所成功救下一隻珍貴的海南鳽幼鳥。據了解，海南鳽是中國特產的鳥類，野外數量僅1000隻左右，比大熊貓還要稀少，因此被列為全世界30種最瀕危鳥類之一。

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綜合媒體報導，連界派出所接石板河景區工作人員報警稱，景區內發現一隻幼鳥，疑似國家保護動物。隨後，民警前往現場了解情況，報警人將裝有野生幼鳥的紙箱交給民警。初步判斷該野生幼鳥可能是海南鳽，民警立即聯系當地林業等部門協助。為了查看是否有親鳥蹤跡，民警還沿著發現幼鳥的灌木叢周圍擴散200米進行尋找，但未果。

將幼鳥帶回派出所後，檢查未發現有傷。進食進水後，幼鳥很快恢復活力。經林業等部門工作人員確認，該幼鳥為海南鳽幼鳥，屬國家一級保護動物、瀕危物種。隨後，連界派出所協助林業等部門將該幼鳥送至內江市救助站。

據報導，海南鳽體型和大小近似於鷺，上體的羽毛為暗褐色，飛羽呈石板灰色，並具有綠色的金屬光澤，翅膀上的覆羽為暗褐色，具有少許白色的斑點。主要棲息於亞熱帶高山密林中的山溝河谷和其他有水域的地方。夜行性，食性以小魚、蛙和昆蟲等動物性食物為主。是中國特產的鳥類，被列為全世界30種最瀕危鳥類之一。因為極為罕見，海南鳽也被稱為「世界上最神秘的鳥」。

近日江西也傳來發現珍稀海南鳽的消息，江西撫州一市民在資溪縣九龍湖國家級濕地公園遊玩時，發現了一只眼睛凸出、身體修長、長相奇特的鳥，便用手機 拍了下來。經調查，該鳥疑似國家一級保護動物海南鳽。

江西馬頭山國家級自然保護區管理局副局長羅曉敏介紹，海南鳽對水質和環境要求特別高，可以說是「環境好壞的指示性物種」，如生活區域內的水質和環境一旦遭到破壞，就會馬上「遷居」。