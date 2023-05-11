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還耕走火入魔…農村退路還田 操場鋪土種作物

中國新聞組／北京11日電
財經自媒體「毒舌財商」微信公眾號4日披露多張照片指出，最近一段時間很多地方都在為保住耕地紅線而大動干戈，甚至有很多地方採取了「退林還耕，退路還耕，退景還耕」等各種措施。（取材自微信）
財經自媒體「毒舌財商」微信公眾號4日披露多張照片指出，最近一段時間很多地方都在為保住耕地紅線而大動干戈，甚至有很多地方採取了「退林還耕，退路還耕，退景還耕」等各種措施。（取材自微信）

中國雷厲風行強推「退林還耕」下，多地出現「退路還田」奇景。從農村農田間的小路，到停車場甚至城市道路，只要屬於耕地範圍，都要把水泥路面敲掉，堆上土種作物。

有網友稱，某地農村的通村通組公路馬上面臨「大手術」，一名鄉幹部說，現在的鄉鎮幹部真累，「退林還耕」還沒搞結束，馬上又要搞「退路還田」了。

鄉幹部說，按照上面的規定，凡是原來建設通村通組公路時占用了基本農田且沒有辦理審批手續，也沒有「調規」的，「占用了多少基本農田就要恢復多少農田」。

農民問，「建設通村通組公路占用基本農田，應該辦理了審批手續吧？」鄉幹部則說，有審批的很少，「現在就是占用了基本農田的公路全部都要鑿開水泥路還田」。

財經自媒體「毒舌財商」微信公眾號指出，最近很多地方都在為保住耕地紅線而大動干戈，甚至有很多地方採取了「退林還耕，退路還耕，退景還耕」等各種措施。

從照片來看，有地方直接在鋪滿地磚的停車場上覆蓋一層土，然後把它恢復成耕地；還有地方直接在城市的柏油路上堆一層土；有的地方直接在操場大片水泥上蓋了薄薄的一層土，然後上面種植了一些植物，但從圖片上來看，這些植物壓根就沒法生長。

此前，福建省松溪縣微信公眾號發布一則「推進耕地恢復，守住耕地紅線」的政令宣導稱，當地的源尾村黨員幹部帶動村民積極參加「退路還田」行動。他們砍樹、刨根、土地平整、挖坑、點種，8畝多的耕地都已種上了黃豆。

松溪官方稱，其中3畝多田，此前是在道路硬化後為方便車輛通行而擴寬的土路，去年年底源尾村重新修一條路，於是把舊道路擴寬的土路重恢復成耕地。

自由亞洲電台引述湖北黃岡農民齊大林表示，數十年前，當地政府根據上級政府「修路致富」的指示精神，將村與村之間的農田開闢道路方便將農副產品運往城市，但現在卻說這些路屬於基本農田，要恢復農田。

他說：「這真是瞎搞，把老百姓搞慘了。2000年前後，有些地方執行中央的政策，我所知道的有好多地方村與村都要通公路，就把原來很窄的泥巴路，修得很寬，讓通車。這是一件好事，老百姓運生產材料，後來老百姓的生活慢慢好起來了。你說現在又把路挖了種地，真是瘋了啊」。

齊大林說，現在的地方官做事從不認真思考，更不考慮是否侵害農民利益：「他們都是這樣，上面怎麼說，他就怎麼做，都是想討上面人喜歡。歷來都是這樣。80年代和90年代說少生孩子多栽樹，全部是瞎搞」。

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