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收20元押金 用餐沒浪費再退…武漢自助餐惹議

中國新聞組／北京11日電
習近平倡議光盤行動向浪費糧食宣戰，但中國民眾被指每年仍浪費價值高達約人民幣2000億元的糧食。（中新社）
習近平倡議光盤行動向浪費糧食宣戰，但中國民眾被指每年仍浪費價值高達約人民幣2000億元的糧食。（中新社）

自助餐不限量吃到飽，成為餐飲浪費重災區，為防止自助餐成「浪費餐」，湖北省武漢市武昌區推行「自助餐反浪費管理員制度」，對此，武漢有自助餐餐廳按每人20元收取押金，客人用餐完畢，由工作人員確認未造成浪費後退回，但此舉引發爭議。

綜合媒體報導，武昌區市場監督管理局餐飲科科長介紹，「有些消費者抱著『吃回本』的心態到自助餐廳消費，多拿多占、大吃大喝成自助餐廳常見現象，很容易造成浪費」。

武昌富力威斯汀酒店一樓的自助餐廳，前台懸掛著醒目的「反浪費管理制度」和「反浪費管理員職責」公示牌。工作人員介紹，前來用餐的客人大多是酒店住客，廚房可根據入住量準確配備菜品供應量，以減少食物浪費。「自從試點設置反浪費管理員後，我們的廚餘垃圾幾乎減少了一半」。

工作人員表示，客人進餐前，餐廳會按20元/人的標準收取押金，客人用餐完畢，由工作人員確認未造成浪費後，餐廳會當場將押金退回，「我們收取押金不是為了增加消費者負擔，而是讓就餐者有節約意識、避免浪費」。

但有評論指出，雖說自助餐廳可以對浪費食物的消費者做加收費用等措施，但這並不能表示他們可以隨意收取「浪費押金」；而且在反食品浪費方面，消費者和商家都有著相應的義務，商家企圖以收取「浪費押金」減輕自身責任，是經營和消費的不公平。

更關鍵的是，消費者有公平消費和明白消費的權利，收取的「浪費押金」，無疑是明碼標價之外的額外收費，這一做法也早被指出是一種餐飲消費霸王條款。再說浪費標準是什麼？目前怕並無明確依據，收取的押金是否退還？執行起來難免會有爭議性。

武漢

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