「AI孫燕姿」熱翻 仿周杰倫、王傑歌曲「根本是本人」

孫燕姿日前在長沙演唱。(取材自微博)

自稱「冷門歌手」的孫燕姿可能都沒想到，以她的歌聲訓練出來的「AI 孫燕姿」竟然在視頻網站成為熱門歌手，「AI孫燕姿」翻唱周杰倫 、王傑的歌還原程度令粉絲驚訝「根本是本人」，興奮的粉絲甚至點歌想聽到更多。但音樂界對AI歌手卻頻搖頭，認為這不但侵害著作權、版權，還擠壓了歌手的表演權，有評論更是直批「樂壇不需要AI孫燕姿」。

b站上，AI孫燕姿歌曲一大把。(取材自b站)

如果說2003年大火的歌手是孫燕姿，那2023年爆火的歌聲應該是：AI孫燕姿。近日，有一個叫「AI孫燕姿」的歌手走紅社交網絡，而且歌曲發布量驚人。既有「天黑黑」、「我要的幸福」、「綠光」等成名曲，也甚至有「漠河舞廳」、「向天再借五百年」等與她毫不搭界的歌曲。

元宇宙 簡史報導，AI孫燕姿的創作者之一Rcell表示，他和他的團隊經過半年做了上百組實驗，採集孫燕姿的四張專輯，共計約100首歌曲作為訓練數據。他們認為，孫燕姿的音色和咬字非常適合做AI訓練，其他像是周杰倫、林俊杰、王菲等，但是效果都不如孫燕姿的好。

封面新聞報導，在網上搜索「AI歌手」、「聲音克隆」等關鍵詞很容易就能找到一些相關教程，而大部分教程都選擇使用So-VITS-SVC。So-VITS-SVC是採用音色轉換算法的開源項目，可憑數段音頻訓練出具備目標音色的聲學模型，並能利用該模型較便捷地對語音、歌聲進行音色轉換。按照教程具體操作，人人都可用So-VITS-SVC創建一個「AI歌手」。

日前孫燕姿前往參加長沙音樂節，被粉絲問到「AI孫燕姿」時，只是笑笑表示：「我有聽過這件事。」經紀公司則尚未對此採取行動。一名歌手經紀人指出，只有詞曲作者能抓這些AI違法的人，因為有「著作權法」的保護」

AI孫燕姿的火爆，也顯示市場對AI歌手的強烈需求。不少歌迷在網上表達讚許，有網友稱「華語樂壇終於要倒退20年，神仙們AI歸來」，有網友調侃孫燕姿，稱「有個懶鬼不發新歌，就把這個當新歌聽了」。

時代周報引述廣東國鼎律師事務所律師胡子騏指出，雖然未向公眾收取費用的非商業性表演不視為對已發表歌曲的著作權的侵犯，但若網絡平台屬於商業性質且有打賞功能或創作激勵機制，則上傳屬於商業性行為，可能涉嫌著作權侵權。

潮新聞評論說「樂壇不該存在AI孫燕姿」，如果AI被善用，有一定的好處，如DEMO配唱、導唱、和音等工作；但若被濫用，這不僅涉及欺詐，更是對歌手的傷害。