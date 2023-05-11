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北韓外相設宴 迎中國大使王亞軍履新

中國新聞組／北京11日電
王亞軍（左）和崔善姬。（取材自中國駐朝鮮大使館）
王亞軍（左）和崔善姬。（取材自中國駐朝鮮大使館）

北韓外務相崔善姬8日在庫房山招待所設宴，歡迎中國新任駐北韓大使王亞軍履新。

環球網報導，王亞軍表示，在兩黨兩國歷代領導人的親切關懷培育和雙方共同努力下，中朝傳統友誼深深紮根於兩國人民心中。近年來，在習近平總書記和金正恩總書記的戰略引領下，中朝關係進入新的歷史時期不斷取得新發展。

據報導，中國駐北韓使館馮春台公使、孫洪量公參、周長亭公參、於海洋公參、餘守奇陸軍武官、朱家耀參贊，朝外務省副相朴明浩、亞洲一局局長孟永林、國際機構局局長趙哲秀、儀禮局局長金錦鐵、報導局局長趙英森、領事條約法規局局長金成日、亞洲一局副局長徐光浩等共30餘人參加。

隨後，北韓政府為王亞軍擺設歡迎宴會。

崔善姬在致辭中代表北韓政府歡迎王大使來朝履新，並表示，朝中友好合作關係在兩黨兩國最高領導人的直接關心和英明領導下，迎來了全面深入發展時期。北韓外務省願同中方有關部門、中國駐北韓使館共同努力，按照兩黨兩國最高領導人的崇高意志，在社會主義建設道路上攜手共進，加強協調配合，為推動朝中友好合作關係不斷取得新的發展做出積極貢獻。

王亞軍和崔善姬一起垂釣。（取材自中國駐朝鮮大使館）
王亞軍和崔善姬一起垂釣。（取材自中國駐朝鮮大使館）

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