北韓外相設宴 迎中國大使王亞軍履新

王亞軍（左）和崔善姬。（取材自中國駐朝鮮大使館）

北韓 外務相崔善姬8日在庫房山招待所設宴，歡迎中國新任駐北韓大使王亞軍履新。

環球網報導，王亞軍表示，在兩黨兩國歷代領導人的親切關懷培育和雙方共同努力下，中朝傳統友誼深深紮根於兩國人民心中。近年來，在習近平 總書記和金正恩 總書記的戰略引領下，中朝關係進入新的歷史時期不斷取得新發展。

據報導，中國駐北韓使館馮春台公使、孫洪量公參、周長亭公參、於海洋公參、餘守奇陸軍武官、朱家耀參贊，朝外務省副相朴明浩、亞洲一局局長孟永林、國際機構局局長趙哲秀、儀禮局局長金錦鐵、報導局局長趙英森、領事條約法規局局長金成日、亞洲一局副局長徐光浩等共30餘人參加。

隨後，北韓政府為王亞軍擺設歡迎宴會。