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97歲「京劇奶奶」坐輪椅耍火棍暴紅 當年曾同台梅蘭芳

中國新聞組／北京11日電
97歲高齡的劉雲蘭奶奶靈活耍棍。（取材自潮新聞）
97歲高齡的劉雲蘭奶奶靈活耍棍。（取材自潮新聞）

因為一段在家耍火棍的視頻，一位高齡老奶奶意外在網上走紅，原來她就是著名京劇梅派青衣、刀馬旦演員劉雲蘭。現年97歲的劉雲蘭雖然已經「認不得」家人，但從小扎實的身段訓練並沒有忘，她坐著輪椅，雙目有神、靈活的轉動火棍，令網友讚嘆奶奶雖是一頭白髮，但仍然颯爽亮眼。

來源：YouTube

潮新聞報導，劉雲蘭1926年出生於京劇梨園世家，9歲開始學戲，爺爺鄭長泰是當年聞名大江南北的「賽活猴」，鄭派猴系的奠基人，父親劉漢臣，人稱「秋海棠」，也是著名小說「秋海棠」的原型。劉雲蘭曾回憶說，他們這一脈有100多年的京劇傳承。

年輕時的劉雲蘭。（取材自潮新聞／受訪者供圖）
年輕時的劉雲蘭。（取材自潮新聞／受訪者供圖）

據報導，受祖輩影響，劉雲蘭11歲便登台演出，由於扮相精美、功底深厚，出演刀馬旦十分受歡迎。她曾與梅蘭芳同台演出，在「大四瀛洲」的戲名上位列「四大水母」之一（周菊芳、班世超、劉雲蘭和閻少泉）。

劉雲蘭曾在採訪中講過自己學戲的經歷，她的大伯請來了劉玉琴、芙蓉草、金碧玉等幾位京劇名家到家裡來開蒙。開蒙戲以武旦為基礎，後來也學唱，「舊社會學戲都非常苦，老師打你是家常便飯，你看我右手的無名指被打折過，現在都豎不直」。

劉雲蘭到了16歲身體都長開了，師傅們都誇她扮相俊美，又因為有武戲的底子，「出手」、「蹻功」都很拿手，演刀馬旦就十分受觀眾歡迎。「穆柯寨」裡的穆桂英，「白蛇傳·金山寺」裡的白娘娘，「花木蘭」裡的花木蘭，都是她的看家戲，還在上海大舞台成了掛牌的角兒。

報導指出，耍火棍的視頻是劉雲蘭奶奶孫女芮芝拍的，芮芝表示，最開始是想做一個奶奶的回憶錄，把奶奶舊時的一些照片收集起來。她在2018年曾幫奶奶拍過一些視頻，但疫情的時候，奶奶差點病危走了。上個月芮芝把奶奶接回家，奶奶已經不記得家人了，連正常的溝通都吃力，芮芝意識到奶奶年齡大了，於是開始記錄奶奶。

芮芝說，爺爺和爸爸都是名角，奶奶從小受著熏陶長大，她現在雖然已經忘掉身邊的人了，但一身童子功卻沒有忘，形成了肌肉記憶。疫情之後，奶奶已經不認識身邊的人了，但她把京劇刻在了骨子裡，融進了身段裡。

京劇 疫情 花木蘭

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