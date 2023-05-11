可刷臉叫車 上海增設「Hello老友亭」 台灣又無端被扯

「老友亭」使用介面有許多功能，除了能一鍵叫車、查詢附近地標，也能讓老年人刷社保卡直接查詢養老金資料。（記者黃雅慧／攝影）

今年開始，走在上海街頭，會發現許多區域逐漸多了新型的數位電話亭「Hello老友亭」。上海民眾也發現這批新型電話亭並對此熱議，除認為可以作為手機 沒電、遺失的應急，提升生活便利外，也勾起兩岸對於電話亭的小爭議。有人在社交平台上打趣稱：「是不是台灣人說到中國看不到電話亭，所以安排上了」、「為了讓台灣民眾找到熟悉的感覺」。

「漫話大山東」博主2021年8月貼出一則影音，假裝自己是台灣人在大陸找不到電話亭，該影音後經許多網友剪輯、傳播，形成台灣人嘲諷在大陸找不到電話亭的刻板印象。（取自「漫話大山東」微博）

前兩年中國網上流傳一條視頻，視頻中一名山東年輕人假裝自己是台灣人說自己手機沒電，找不到充電地，也找不到電話亭打電話，並讚揚台灣到處都是電話亭。該視頻後經澄清是遭惡意剪輯，但中國網友對於台灣人嘲諷大陸找不到電話亭成為一刻板印象。當上海市新型數位電話亭的推出，部分中國網友馬上聯想到台灣。

但這批電話亭是什麼來歷？澎湃新聞報導，上海市經信委表示，自2022年起，上海電信將街頭的公話亭重新打造，翻新升級為全新的「Hello老友亭」。綜合媒體報導，這批「老友亭」除改造舊設備外，主要鎖定服務群眾是老年市民，讓老年人也能在數位時代中取得便利服務。

上海街頭在今年以許多區域逐漸多了新型的數位電話亭「Hello老友亭」。記（者黃雅慧／攝影）

上海經信委此前表示，老友亭配備多種類型的民生應用，如「一鍵叫車」，通過刷臉即可快速叫車；「一鍵通」，點擊按鈕可獲得預約掛號、政策諮詢等人工服務。如果老人迷路，可以使用「守望相助」AI人臉識別 找到家屬；也設置「15分鐘生活圈」，查詢周邊文娛、醫院、電信營業廳等生活設施位置；並有「3分鐘免費通話」功能，保障民眾在忘了帶手機或者手機沒電時的緊急通信需求，同時設置「手機充電」功能應急。

記者實探這些數位電話亭功能，螢幕顯示可以一鍵叫車、手機充電、一鍵諮詢人工客服與提供老年人查詢社保內容等等。不過有些地區使用起來順暢，有些地區如靜安區某些老友亭會遇到卡頻故障、維修中等問題。

事實上，上海當地媒體與自媒體親身體驗了老友亭的設備，但經驗好壞不一。有的使用起來很順暢，能順利叫到車、取得所需資訊。也有如解放日報記者在試驗上操作時頻頻閃退，甚至在黃浦區老友亭叫車，系統卻派單給了浦東的司機。

圖為座落在上海市靜安區街道上的新型數位電話亭「Hello老友亭」，但很少看到老年人入內使用。（記者黃雅慧／攝影）

這批老友亭是否能真正服務到老年人？依記者在靜安區、黃浦區探點經驗，並未看到老年人使用。此外，中國媒體報導，老年市民一般不清楚老友亭功能，如果沒有人在旁協助，要了解操作介面需要一段時間。

目前從該設備從浦東新區、黃浦區、靜安區、長寧區、普陀區、閔行區與寶山區皆有配置。