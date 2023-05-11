深圳人口減少 43年首見 專家：主因疫情致經濟困難

深圳8日發布2022年國民經濟統計公報，其中最引人關注的是，深圳去年常住人口比2021年淨減少1萬9800人，為1979年深圳建市以來首次出現人口負增長。專家認為，疫情 與伴隨而來的經濟困難是造成深圳常住人口減少的主因。

每日經濟新聞報導，上述統計公報顯示，深圳全市截至去年底的常住人口為1766萬1800人。其中，常住戶籍人口583萬4700人，占常住人口的33%；常住非戶籍人口1182萬7100人，占67%。

相較於2021年統計數據，去年深圳常住人口減少了1萬9800人。

界面新聞引述中國人口學者何亞福的分析稱，這是1979年設市以來，深圳常住人口首次下降。1979年時，深圳常住人口僅31萬4100人，1987年突破100萬人，2010年突破1000萬人，2017年突破1500萬人。

對於深圳人口何以減少，何亞福認為，首先，去年受疫情影響，部分行業用工需求下降，導致一些外省務工人員回流家鄉。

其次是，深圳從2021年起收緊落戶政策，當年5月，深圳相繼發布「深圳市戶籍遷入若干規定」和「深圳市居住社保積分入戶辦法」。其中，將核准類學歷型人才的底線要求調整為全日制大學，技術型人才底線要求調整為「中級職稱+全日制大專」，技能型人才底線要求調整為技師。同時將在深圳合法穩定居住、就業 的基本年限要求由五年調整為十年。

此外，2021年6月，深圳市規畫和自然資源局發布的「深圳市國土空間總體規畫（2020─2035年）」提出，基於資源環境緊約束的現實狀況，綜合考慮城市宜居水平，按照1900萬常住人口規模配置較高品質住房及基礎教育設施。亦即，深圳希望到2035年將常住人口控制在1900萬人。

另據華爾街 見聞報導，導致深圳2022年人口出現史上首次負增長的主因，是疫情與伴隨而來的經濟困難。疫情隔離導致外地人沒有營生，收入降得更凶猛，甚至直接為零，生存太難，不如歸去先。