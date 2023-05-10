幫助「蝴蝶寶貝」看世界 江西小學只剩師生兩人

江西高安華林山鎮朱家村小學只剩師生兩人。(取材自北京青年報)

江西高安華林山鎮朱家村小學的小澤被稱為「蝴蝶寶貝」，他得了一種罕見遺傳性皮膚疾病，患者的皮膚如同蝴蝶翅膀一般脆弱，不經意觸碰就會造成皮膚潰爛或者受傷；在村裡學校被撤併後，他無法跟隨其他孩子到鎮裡上學，但有一位老師選擇留下來向小澤傳授知識。於是，這所小學實際上只剩師生兩人。

北京 青年報報導，這位在學校教學四年的老師李新江，他是小澤的語文兼數學老師，今年32歲；他沒想到，有一天當上老師後，會成為所教學生最少的那個。李新江所在的小學只有4名學生，遇到2021年當地學校撤併，兩個幼兒園孩子和那名四年級學生都轉到十多公里外的鎮裡學校讀書；但小澤由於罹患罕見疾病，無法和同齡孩子一起學習、玩耍，只能獨自留在村裡。

家長希望小澤繼續讀書，小澤自己也喜歡上學，上級領導權衡之後，決定為這個特殊的孩子專門留下一名老師教學，於是李新江留了下來，建設有兩層樓的朱家村教學點，成為一個最小的學校——只有兩名師生。

據報導，李新江每天都要按照相關進度教學，他也會教導一些地理知識、科學常識等，或者帶孩子觀看人文紀錄片等，幫小澤增長見識開闊眼界。「對這個特殊的孩子，只能採取一對一有針對性輔導的方法。」

李新江認為，小澤經過學習，掌握拼音技巧並認識越來越多的漢字，就能逐漸接觸網絡，以此看到外面的世界。