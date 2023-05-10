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九九乘法表 東漢工匠也會背 考古學家：當時是張口就來的流行歌曲

記者陳宥菘／綜合報導
深圳南頭紅花園東漢墓出土的「九九乘法口訣」刻文陶磚。（取材自央視新聞）
深圳南頭紅花園東漢墓出土的「九九乘法口訣」刻文陶磚。（取材自央視新聞）

「二一得二、二二得四、二三得六⋯⋯」這個你我再熟悉不過的九九乘法表，1800年前的東漢時代就出現？中國大陸考古學家在一批於深圳出土的陶磚上，發現了九九乘法的刻印，並認為這是「九九乘法表」於漢代便已普及的見證。

圖為中國目前考古發現最早、最完整的九九乘法口訣表書簡，目前珍藏於湖南「里耶秦簡博...
圖為中國目前考古發現最早、最完整的九九乘法口訣表書簡，目前珍藏於湖南「里耶秦簡博物館」。（取材自央視新聞）

央視新聞「文博日曆」9日報導，這批陶磚是1981年從深圳南頭紅花園東漢墓出土，陶磚乍看平淡無奇，且十分斑駁，有約三分之二布滿菱格紋，但磚面的另外三分之一處，卻刻上了漢隸版的九九乘法。考古學家表示，這兩列文字足以證明1800年前地處偏遠的嶺南人，就已經掌握了九九乘法口訣。

另，這塊陶磚上只刻寫著40個數字，看不見有正式的落款和署名。報導稱，這兩行字應是製磚工匠趁著磚坯未乾時刻上的，而由於泥料未乾，增加了刻寫的難度，因此字跡「頗具笨拙的萌感」。

此外，因為刻寫在陶磚上的數字有些出錯，如「七」顛倒過來，或如「三九、二九、四九」的順序錯亂，報導稱，這可能與刻工的教育水準相關。

但考古學家表示，工匠能在燒製陶磚的工作間隙，隨手寫起九九乘法表，顯示九九乘法口訣在漢代，已經廣為流傳成為「張口就來的流行歌曲」。

而台灣中研院歷史文物陳列館也擺放著這樣的文物。據先前中研院發表的文章，在陳列館的「居延漢簡展區，有一枚字跡模糊，毫不起眼的殘簡，上面的文字便是「九九乘法表」。文章稱，在漢代邊境地區出土這麼多九九相關文物，除了說明其廣泛流傳外，還有一項重要因素是「為了升官」。

中研院文章指，漢代對於邊塞基層的官吏候長、燧長的考課標準是要「能書」、「會計」和「知律令」，而能背「九九乘法表」代表官兵具有基本的算數能力，也才具備晉升資格。

事實上，九九乘法口訣早在戰國時期就已經出現。報導指，中國目前考古發現最早、最完整的乘法口訣表實物，是珍藏於湖南「里耶秦簡博物館」的書簡。從文物可發現，早期的九九乘法口訣是從大到小倒序排列，且沒有與「一」相關的口訣，因此，文物是從「九九八十一」開始到「二二得四」結束。

報導再指，一直到西元四世紀左右，口訣才逐漸加入與「一」相關的乘法。在北魏官員賈思勰著寫的「齊民要術」中，「九九乘法表」已成為9到14歲幼童的必學篇章。約從宋代開始，口訣的順序才不再倒置，而從「一一」開始，到「九九」結束。

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