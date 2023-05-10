廣東紀委令公務員登記微信群 嚴查7類言論

近日廣東等地政府部門對互聯網聊天工具微信用戶，進行更為嚴厲的審查。（Getty Images）

據披露，廣東省紀委、監委日前下令，要求全省公務員必須登記及報告個人所在微信 群及朋友圈的活動情況，並將鼓吹憲政民主、炒作貧富兩極分化等七類言論，列為需「及時彙報」的內容。

根據網路訊息及自由亞洲電台報導，有民眾提供的照片顯示，廣東省紀委、廣東省監察委4月聯名印製「個人微信群備案報告表」，封面列出報告人姓名、所屬單位、填報日期，以及審簽人姓名、審簽日期共五欄供填寫。

另一張照片則顯示上述報告表的其中一項附件，內容列出微信群及朋友圈七項需要「及時彙報」的內容。1是歪曲、否定和攻擊黨史及國史；2是醜化、抹黑黨的領袖和英雄模範；3是鼓吹西方「憲政民主」、「普世價值」及人權議題；4是質疑全面小康、脫貧攻堅成就，歪曲新發展格局。5是散播悲觀論調，藉就業 、住房、教育、司法等話題炒作貧富兩極分化、鼓譟階層固化、侵蝕發展信心決心；6是將防疫合作等涉外話題與民粹主義、狹隘民族主義交織，造成群體對立，輿論對抗；7是針對中國新冠疫苗的有效性、安全性、公平性攻擊抹黑。等衝擊主流意識形態的言論。

報導指出，微信群登記備案制度，已知似乎始於2019年9月湖北省第二師範學院。當時校方要求全校師生對自己加入的微信群備案登記。

而2022年3月28日，湖北省武漢市保密局發出「機關、單位微信工作群保密管理須知」，要求政府部門建立微信群必須先經過審批，經有關領導和保密工作機構審批同意後才能建立，群主則要簽訂「微信工作群管理員保密責任書」。此後，各地高等院校紛紛建立微信群登記備案制度。

據報導，近期北京 當局對微信群內容的審核，逐漸擴大到政府公務員和一些事業單位，甚至擴大到連朋友圈也要查核。

報導引述廣東東莞一所醫院員工指出，政府公務員和一些事業單位人員都已將個人微信帳號進行報備。但這一次是要報告朋友圈的微信用戶，可能是擔心公務員向外洩露政府或企業內部資訊。現在他們的訊息都不再發到朋友圈了。

另有接近體制內的人士指出，自己有好幾個朋友在工商的、稅務等政府部門上班，最近他們最近都不敢在微信上發訊息了，有的只發吃飯的圖片。