廣東紀委令公務員登記微信群 嚴查7類言論
據披露，廣東省紀委、監委日前下令，要求全省公務員必須登記及報告個人所在微信群及朋友圈的活動情況，並將鼓吹憲政民主、炒作貧富兩極分化等七類言論，列為需「及時彙報」的內容。
根據網路訊息及自由亞洲電台報導，有民眾提供的照片顯示，廣東省紀委、廣東省監察委4月聯名印製「個人微信群備案報告表」，封面列出報告人姓名、所屬單位、填報日期，以及審簽人姓名、審簽日期共五欄供填寫。
另一張照片則顯示上述報告表的其中一項附件，內容列出微信群及朋友圈七項需要「及時彙報」的內容。1是歪曲、否定和攻擊黨史及國史；2是醜化、抹黑黨的領袖和英雄模範；3是鼓吹西方「憲政民主」、「普世價值」及人權議題；4是質疑全面小康、脫貧攻堅成就，歪曲新發展格局。5是散播悲觀論調，藉就業、住房、教育、司法等話題炒作貧富兩極分化、鼓譟階層固化、侵蝕發展信心決心；6是將防疫合作等涉外話題與民粹主義、狹隘民族主義交織，造成群體對立，輿論對抗；7是針對中國新冠疫苗的有效性、安全性、公平性攻擊抹黑。等衝擊主流意識形態的言論。
報導指出，微信群登記備案制度，已知似乎始於2019年9月湖北省第二師範學院。當時校方要求全校師生對自己加入的微信群備案登記。
而2022年3月28日，湖北省武漢市保密局發出「機關、單位微信工作群保密管理須知」，要求政府部門建立微信群必須先經過審批，經有關領導和保密工作機構審批同意後才能建立，群主則要簽訂「微信工作群管理員保密責任書」。此後，各地高等院校紛紛建立微信群登記備案制度。
據報導，近期北京當局對微信群內容的審核，逐漸擴大到政府公務員和一些事業單位，甚至擴大到連朋友圈也要查核。
報導引述廣東東莞一所醫院員工指出，政府公務員和一些事業單位人員都已將個人微信帳號進行報備。但這一次是要報告朋友圈的微信用戶，可能是擔心公務員向外洩露政府或企業內部資訊。現在他們的訊息都不再發到朋友圈了。
另有接近體制內的人士指出，自己有好幾個朋友在工商的、稅務等政府部門上班，最近他們最近都不敢在微信上發訊息了，有的只發吃飯的圖片。
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