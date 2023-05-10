不披中戰袍? 谷愛凌獲最佳極限運動員獎 「傳言9成假」

谷愛凌8日榮膺年度最佳極限運動員獎。(新華社)

中美混血運動員谷愛凌 摘得勞倫斯世界體育獎「最佳極限運動員獎」，她在巴黎接受官媒新華社專訪，稱網上有關自己的傳言90%都是假的，似乎是回應近來與中國隊合約到期的熱議。中媒據上述內容，多以「谷愛凌將繼續為中國隊出戰」為題作報導。

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據報導，在8日的2023年勞倫斯頒獎典禮上，谷愛凌憑藉著去年在北京冬奧會上奪得兩金一銀的優異表現，當選最佳極限運動員，成為本年度八個獎項得主中唯一一位中國人、第一位獲得勞倫斯獎的自由式滑雪 運動員，同時也成為繼劉翔、姚明以及李娜等體壇前輩後，又一位在勞倫斯斬獲獎項的中國運動員。

谷愛凌榮膺勞倫斯最佳極限運動員獎。（新華社）

谷愛凌一直被看作是無所不能的天才少女。但在谷愛凌自己看來，所有的這一切都來之不易，只是「在這些表面的背後，有太多是大家看不到的部分，而這些看不到的才是最難的。沒有成功是容易的，就像我總是在見縫插針地抽時間趕作業、總是盡可能地在訓練中找到最好的狀態，這些都需要我付出非常非常多的努力。當然我也覺得自己很幸運，能夠有機會去完成這些事情，並且得到認可。但真的真的很難！」

谷愛凌榮膺勞倫斯最佳極限運動員獎。（新華社）

2020年的洛桑冬青奧會，16歲的谷愛凌一鳴驚人拿下兩金一銀。三年後的今天，19歲的谷愛凌已經是一名美國名校史丹福大一在校生。谷愛凌自己的感覺如何？「我只是覺得自己更忙了，然後要面對的事情也更難了，但除此之外，從專業的角度來說，我還是和三年前一樣。一樣完成學業，一樣滑雪訓練，一樣想把每一件事情做到最好，也一樣在向這個世界傳遞我的想法，希望我的努力可以激勵更多的人。這些都沒變。」

「但另一方面，我又覺得自己比之前更加成熟了，不過這也沒什麼好說的，任何人從16歲到19歲都會變得更成熟。」谷愛凌笑著說，「有很多關於我的傳言，但其中90%都是假的，所以我也不必把它們放在心上。…我知道有些不好甚至惡意的評價總是會發生，但我已經可以更好地面對了。」谷愛凌說。

近日有媒體人李平康發文，爆料谷愛凌與中國國家隊的合約到期，續約暫時也找不到人，擁有中美雙重國籍的谷愛凌是否繼續披中國戰袍引發熱議。為此，李平康進一步表達了自己的觀點，明確表示從美國歸化運動員很難，所以需要走特殊通道。

歡察者網報導，關於谷愛凌今後將為哪個國家參賽的問題，微博公眾號「翻滾堅果」指出，從多名消息人士處獲悉，谷愛凌接下來將繼續為中國隊備戰大賽，她這一段時間的訓練也都有國內的指導和協助。但關於今後比賽的具體安排，目前仍需最後的審批。