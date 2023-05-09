比亞迪長沙廠否認員工排隊辭職 網：若闢謠 就是真

比亞迪-長沙兩廠近期出現工人「離職名額已滿」、「批量辭職」等傳聞。(取材自微博)

中國電動車 大廠比亞迪長沙廠「排隊辭職」話題衝上熱搜，由於人數過多，廠區還訂出「每月離職人數上限」，據悉加班減少、工資下滑是這波離職潮主因。比亞迪否認「離職名額已滿」、「排隊辭職」等說法；網友則說，根據經驗，「一旦闢謠，那就是真的」。

財聯社報導，今年3、4月間，比亞迪位在長沙的兩處工廠出現了工人離職潮，因此廠方出手管控每月離職人數。

界面新聞報導，一名最近提出離職申請卻因「名額已滿」被駁回的員工表示，「廠裡最近辭職的人不少，一些宿舍房間都空了」。進一步調查發現，由於近期工作量減少、工資下滑，造成部分員工選擇離開。

一名在雨花工廠工作近兩年的比亞迪員工透露，今年開始車間就沒什麼活了，晚上8點就能準時下班，而去年最忙的時候，她經常加班超過2小時。據報導，在比亞迪廠區外的招聘公告顯示，每月綜合收入為5000到8000元。然而有些員工扣除部分費用後，每月實際到手工資不足5000元。

報導稱，今年中國電動車市場遇冷，前兩個月銷售慘淡，價格下降、訂單數量衰退。與去年11、12月的「峰值」相比，目前比亞迪新能源車月銷量減少約一成。

針對「排隊辭職」傳聞，比亞迪回應「與事實不符」，目前長沙園區人員招聘正常，公司市占率穩中有升，今年1至4月銷量位居行業第一」。

比亞迪長沙廠招聘人員周琴證實有「離職潮」，她說今年3月份以來望城、雨花廠的訂單都驟降，因此停止招聘一線工人。她強調，工廠並不存在離職困難情況，「只要提前一個星期跟工廠溝通，在離職日辦理離職即可」。