鄭州醫院開2.3萬元中藥單 網咋舌：有奇效還是牟利？

鄭州一家醫院開出人民幣2.3萬元的中藥處方，引發熱議。(取材自頂端新聞 )

河南鄭州 市民李先生在網路發布一張中藥單，引發網友咋舌。他稱在鄭州市一家醫院開30服中藥，合計2萬3740.42元（人民幣，下同，約3446美元），因為對藥價存疑，李先生曾撥打消費者投訴舉報專線，反饋問題，得到的回覆是「明碼標價」。

來源：YouTube

頂端新聞報導，中藥處方單顯示，4月8日，李先生在鄭州市第二中醫院中醫腫瘤 科確診肺癌，醫生為他開出的處方單包含37種中藥，包含西紅花、蘄蛇、全蠍、蛤殼等，其中最貴一味藥為蘄蛇，540克共5358.96元，約9.924元/克，另有一味西紅花，90克共3952.8元，約43.92元/克。

處方單底部顯示，30劑中藥合計24240克，並標註「處方當日有效，按衛生部規定，藥方藥品一經發出，不得退換」。

該藥單引發網友討論，有網友評論道：即便是分成30服，一服藥約重808克，接近2斤，患者如何服用？且每服藥約800元，是此藥方真有奇效還是名貴藥材堆疊牟利？「肺癌要是吃2萬中藥能治好，那也值了」、「安慰劑吧」；但也有網友說，「中藥有些藥材確實很貴」、「裡面有很多珍貴中藥材，真心不貴」。

針對患者質疑藥方價格過高等問題，該醫院回應：「我們的中藥都是按照藥監局規定的藥材標價來制定的，若病患有異議可以和醫院溝通。」