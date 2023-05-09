中國可重複用航天器 成功著陸 航天迷：中版SpaceX來了

中國可重複使用的試驗航天器成功著陸。此為示意圖 。（取材自中國航天科技集團）

中國去年發射一架可重複使用的試驗航天器，繞行地球軌道276天後，於8日成功返回預定降落地，試驗圓滿成功，未來或可提供更便宜且快速的方式往返太空 。中國航天迷聞訊感振奮，直呼「中國版SpaceX 來了」。

新華社報導，根據推算，該無人試驗航天器為去年8月5日於酒泉衛星中心發射。值得注意的是，此試驗飛行器是可重複使用的。該航天器以長征二號F運載火箭發射升空，在軌道運行期間，「進行可重複使用和在軌服務技術驗證，為和平利用太空提供技術支撐」。

然而該報導並未提及飛行器的相關細節，路透直接以「神祕的中國航天器於276天後返回地球」（Mystery Chinese spacecraft returns to Earth after 276 days）為標題報導，並稱中國社群 上的評論推測，北京一直在開發一種類似於美國空軍X-37B的飛行器，這是一種可以在軌道上停留多年的無人駕駛航天飛機。而美國的無人駕駛且可重複使用的X-37B飛行器則是在軌運行900多天後，於去年11月重返地球。

中國運載火箭發射畫面。（取材自每日經濟新聞）

在此之前，酒泉衛星發射中心也曾於2020年9月成功發射一可重複使用的航天器，其在軌道飛行2天後，成功於9月6日返回地球。

據央視新聞報導，在海南文昌，中國首個商業航天發射場目前正在建設中，建成後將成為中國首個商業航天發射場。未來，「火箭出場即發射」將成為可能，按照設計規畫，可實現火箭一周一發的目標。

相較於已經成立了20多年的SpaceX，中國商業航天的星星之火在2014年才被點燃。「我們也在模仿SpaceX所做的一些試驗，但要真正完成並趕超別人，道阻且長。」前國家高技術航天領域專家委員會綜合專題專家組組長黃志澄稱，整個商業航天的環境和氛圍都很重要，民眾的科學思想意識也很重要。他說，因為路徑和背景的差異，目前中國形成自己的SpaceX，可能性比較小。