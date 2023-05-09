天舟6號本月發射 「快遞」70公斤蔬果上太空

天舟6號貨運飛船所攜帶水果重量為天舟5號約兩倍。(央視新聞)

中國載人航天工程辦公室宣布，天舟六號貨運飛船和長征七號遙七運載火箭組合體在海南文昌航天發射場開始進行垂直轉運，計畫於近期實施發射，期待航天員在太空「拆快遞」。

天舟六號7日在指令之下，正式開始垂直運轉。據央視報導，天舟六號貨運飛船長度為10.6公尺、總重約13.5噸。飛船整體結構分成兩部分，上方為貨物艙，下方為推進艙，其載貨量可達7.4噸，是目前世界上運貨能力最強的貨運飛船之一。天舟六號與先前系列貨運飛船不同，有效裝載容積擴大了20%，載貨能力由原來的6.9噸升級到7.4噸。

天舟6號貨運飛船與長征7號遙七運載火箭組合體垂直轉運至發射區。(央視新聞)

天舟6號貨運飛船與長征7號遙七運載火箭組合體垂直轉運至發射區，計畫於近期發射。（央視新聞）

據報導，此次該飛船運送的物資種類包括服裝、食品、飲用水等，其中新鮮水果的重量約70公斤，超過天舟五號所攜帶水果重量約兩倍，將同時提供神舟15號和神舟16號太空人 的飲食需求。按計畫，天舟六號將於本月發射，這將是中國空間站轉入應用與發展階段後首次的飛行任務。

另，航天科技集團一院長征七號運載火箭結構系統指揮姜週表示，這一發發動機系統提出了一種結構可靠性增強的方案，是首次在長七火箭上運用。我們這發流程，將由27天減少到25天。