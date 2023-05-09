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「最後一代」涉上海封城？ 深圳藝展突喊卡

記者謝守真／綜合報導
中國藝術家黎薇在深圳展覽的作品「宣言」，用泥土擺成「我們是最後一代，謝謝你」，吸引不少民眾駐足觀看。（取材自推特）
中國藝術家黎薇在深圳展覽的作品「宣言」，用泥土擺成「我們是最後一代，謝謝你」，吸引不少民眾駐足觀看。（取材自推特）

中國藝術家黎薇在廣東深圳藝術展「時間的分岔—2023灣區當代藝術聯展」中展出的作品「宣言」，以泥土擺出「我們是最後一代，謝謝你」，被認為指涉去年上海封城事件。這項展覽本月4日才開始，6日就以閉館維修為由突然關閉，外界認為應與這件作品遭到封禁有關。

該項聯展4日在深圳開幕，共有23名藝術家、70餘件作品參展。其中來自北京的藝術家黎薇的作品「宣言」，用泥土擺成「我們是最後一代，謝謝你」，吸引了不少民眾駐足欣賞。

這項展覽原定從5月4日開始持續到6月25日，卻突然在6日喊停。展覽承辦單位深圳「燕晗高地404空間」在微信公眾號上稱，場地即日起閉館維修，開放時間另行通知。

香港01引述策展人徐喬斯指出，黎薇在其無法保存的參展作品裡，寫下「我們是最後一代，謝謝你」的時候，一場無聲的戰役早已打響。相比起80年代的藝術家所擁有的歷史空間、機遇與熱情，黎薇的話語並不是一種悲觀。

「我們是最後一代」是去年上海封城期間在中國暴紅的網路金句，源自於當時上海公安強制要求新冠檢測陰性的民眾進行集中隔離，有上海市民對此堅決回絕「去方艙是違法、越權之事」，遭公安以「不去方艙影響三代」作為威脅，該名上海市民則是大聲告訴公安：「不好意思，這是我們最後一代，謝謝！」

許多中國網友認為，這句話是2022年最響亮，卻也是最悲傷的註解。

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