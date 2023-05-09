「撞死了一隻羊」藏族名導萬瑪才旦 疑突發高原肺氣腫猝逝

藏族導演萬瑪才旦去世，享年53歲。（取材自微博）

藏族知名導演 萬瑪才旦8日驚傳離世，享年53歲。媒體報導，萬瑪才旦在藏區拍片，似突然發生高原肺氣腫，送醫搶救無效。萬瑪才旦代表作「撞死了一隻羊」曾獲威尼斯影展 地平線競賽單元最佳劇本獎。

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綜合媒體報導，西藏浪卡子縣人民醫院工作人員透露，近期，萬瑪才旦所在劇組在醫院附近工作，多名劇組工作人員出現高原反應，前往醫院吸氧。7日，萬瑪才旦感到身體不適，8日凌晨，他病情加重，被送至該院搶救。隨後，他被送至西藏自治區人民醫院再次進行搶救，但最終還是離世了。

藏族出身的男星丁真也發文悼念，「聽到萬瑪才旦老師逝世的消息，感到非常難過。老師生前十分關心我的學習生活，給予了我不少成長上的幫助。他是一位傑出的導演及學者，是我們藏族人永遠的驕傲。」 「甜野男孩」丁真發文悼念萬瑪才旦：藏族永遠的驕傲。（取材自微博）

公開資料顯示，萬瑪才旦被譽為藏族母語電影 開創者。2006年，憑藉「靜靜的嘛呢石」獲得第25屆中國電影金雞獎最佳導演處女作獎。2015年憑藉「塔洛」入圍威尼斯影展地平線競賽單元，贏得金馬獎最佳改編劇本獎，以及第52屆金馬獎最佳劇情片、最佳導演、最佳攝影三項提名。2018年憑藉「撞死了一隻羊」再度入圍威尼斯影展地平線競賽單元，並以編劇身分奪得該單元的最佳劇本獎。

中央社報導，萬瑪才旦1969年生於青海，家族與電影完全無關，且先在青海擔任近10年的教師和公務員後，才就讀北京電影學院。2002年，他的首部電影「靜靜的嘛呢石」發表，逐漸受到注意。而除電影導演及編劇外，小說也是萬瑪才旦擅長的領域之一。

藏族出身的萬瑪才旦，其電影被認為擅長探索藏人真實遭遇的生活問題，並透過隱喻方式觸及漢人政權對藏人的統治與文化滲透，被認為是「擦邊球」，使他近年來名列國際影展。

他2015年出品的「塔洛」，劇情描寫藏族牧羊人「塔洛」雖沒有接受太多現代教育，卻懂得完整背誦毛澤東撰寫的文章「為人民服務」，成為全片最令人印象深刻、帶諷刺意味的片段。

而其「撞死了一隻羊」更獲得大導演王家衛力挺擔任監製，萬瑪才旦曾對媒體回憶第一次見到王家衛時的心情，「聽說他只有面對兒子會脫墨鏡，但我們一見面時候就脫下墨鏡，面對面交流讓你看到他的眼神，完全打破對他以往的印象。」

但在中國藝文創作尺度趨緊下，萬瑪才旦的創作也受到限制，2016年更曾遭青海警方暴力逮捕而負傷。此後他受訪表示，因為劇本審查，可選擇拍攝的現實題材很少，只能嘗試挑戰非寫實的故事創作。