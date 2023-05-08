寧甘辯70年 黑山峽建水庫啓環評 「再造一個塞上江南」

自最初提出設想超70年，甘肅、寧夏兩省區日前就黃河黑山峽開發方案達成一致。圖為位於寧夏中衛市黃河黑山峽河段的南長灘村，如果黑山峽水利工程建成，這一古村將被淹沒。（新華社）

近日，暴雨 先後襲擊華南省市，驚傳河堤潰決引發洪澇導致災損。此時，不少人驚覺水庫調節水位的重要性。論證70餘年、牽涉甘肅 寧夏兩省區的黃河黑山峽河段開發工作則有新消息。兩省日前就開發案達共識，水利樞紐首次進入環評，黑山峽開發後將作為南水北調西線調節水庫。

澎湃新聞報導，被稱為「改天換地工程」的黑山峽水利工程，位於黃河幹流黑山峽出口以上兩公里處，是黃河上游最後一個能建高壩大庫的理想壩址。建成後將開闢新灌區，「再造一個塞上江南」。

黑山峽起於甘肅靖遠大廟村，終於寧夏中衛小灣村，全長約70餘公里，峽谷深且水流甚急。

黃河黑山峽水利樞紐工程前期工作辦公室6日發布工程環評相關內容，並公開公眾參與第一次信息公示。據該辦公室表示，黑山峽水利樞紐是國務院 批覆的「黃河流域綜合規畫」和「黃河流域防洪規劃」等重大規畫中確定的黃河水沙調控控制性骨幹工程。

工程開發任務為調節水沙、防洪、南水北調西線工程等綜合利用。建成後攔河大壩將高達163.5米，長710米，總庫容110億立方米，水庫正常蓄水位1380米。電站總裝機容量260萬千瓦，年發電量72億千瓦時。

另據了解，2003年建成的長江三峽水利樞紐工程，主壩高181米，長2335米，水庫總容量達393億立方米，年發電量847億千瓦時。

有關黃河黑山峽河段開發的爭論長達70餘年，寧夏方面提出大柳樹修建高壩一級開發方案，甘肅提出小觀音、五佛、紅山峽、大柳樹四級低壩開發方案，爭論關鍵主要包括壩址地震安全、泥沙輸移與河道淤積、防洪、水資源調配、灌溉與生態、水庫淹沒與移民等問題。

就在今年4月24日，寧夏回族自治區人民政府、甘肅省人民政府官網分別發布了「關於禁止在黃河黑山峽水利樞紐工程占地和淹沒區新增建設項目及遷入人口」的通告。