吃完嘴角上揚? 「逍遙丸」屢現網帖 專家勸勿擅自服用

網友熱議的「逍遙丸」。（取材自瀟湘晨報）

一款名為「逍遙丸」的中藥頻繁出現在網友的帖子裡，有網友表示，「吃完5分鐘，嘴角就抑制不住地上揚」，更有人表示，吃了逍遙丸後挨訓也會笑得失聲抖動，留下生氣的領導自行跑出辦公室，上班前吃下它，開車也沒有「路怒」了。專家表示，逍遙丸確能有效減少抑鬱發生，但不要擅自服用。

瀟湘晨報報導，小學老師小七（化名）在社交軟件上刷到許多網友分享服藥後的感受，讓她十分心動，平時上班不僅要忍受小朋友玩鬧時的大叫，還要在他們起衝突時耐著性子勸架，經常心力交瘁，於是買了一盒逍遙丸，希望幫助改善情緒。

據報導，由於沒有醫囑，小七沒有按照說明書上一天三次的量服用，只在晚飯後服用一次，一次6克。「三天下來，最明顯的就是失眠 問題被改善了。」服用逍遙丸的三天，每晚剛到12點小七就哈欠連天，倒頭就睡，從失眠多夢也變得一夜無夢。此外，小七的情緒也獲得改善，「效果真的太明顯了」。

報導指出，湖南中醫藥大學第二附屬醫院藥劑科主管藥師王艾琳指出，逍遙丸能疏肝健脾，養血調經，用於肝鬱脾虛所致的鬱悶不舒、胸脅脹痛、頭暈目眩、食欲減退、月經不調。

現代藥理學研究表明，逍遙散被發現可以提高海馬和皮質中5-HT和DA的含量，確實能夠有效減少抑鬱發生，但長期服用會對肝腎功能造成影響，一般建議使用不要連服超過半年。

服藥期間也要特別注意：1.服藥期間忌食寒涼、生冷食物；2.感冒時不宜服用；3.月經過多者不宜服用；平時月經正常，突然出現月經量少，或月經錯後，或陰道不規則出血者應及時就診；4.孕婦服用時請向醫生諮詢；5.對本品過敏 者禁用，過敏體質者慎用。