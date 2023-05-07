販賣性別焦慮? 「五個女博士」飲品廣告挨轟辱女

「喝五個女博士，都是你們逼的」，「五個女博士」魔性廣告被指侮辱女性。（取材自每日經濟新聞）

一個名為「五個女博士」的品牌因電梯廣告火了，廣告中一位女性面目猙獰，握拳嘶喊「老公氣我，喝」、「熬夜追劇，喝」、「又老一歲，喝」，「喝五個女博士，都是你們逼的！」尖銳廣告詞引發網友反感，痛批宣傳了女性的負面刻板印象、販賣性別焦慮，「用女博士做品牌名，廣告卻在辱女」。

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每日經濟新聞報導， 五個女博士主營補充膠原蛋白肽的功能性飲品，成立於2019年，由五位女博士聯合創立，不過在宣傳上，五個女博士卻屢打擦邊球；曾找明星張馨予、葉一茜直播；演員黃奕去年4月曾在其社交帳號上發布視頻，介紹五個女博士膠原飲品，提到「每月賣上千萬」。

報導指出，五個女博士的營銷方式屢屢引發爭議，此前就有媒體稱，五個女博士旗下產品並無保健食品備案，產品包裝上也標識執行gbt31326植物飲料食品標準，但其在各類傳播中不斷強調產品美白、解決皮膚鬆弛等功效。