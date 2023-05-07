我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阻止無家可歸者紮營 沙加緬度私企花800元「買地趕人」

星宇怪風亂航班 旅客曝4次降落恐怖經歷：左右爆晃、尖叫四起

販賣性別焦慮? 「五個女博士」飲品廣告挨轟辱女

中國新聞組／北京7日電
「喝五個女博士，都是你們逼的」，「五個女博士」魔性廣告被指侮辱女性。（取材自每日經濟新聞）
「喝五個女博士，都是你們逼的」，「五個女博士」魔性廣告被指侮辱女性。（取材自每日經濟新聞）

一個名為「五個女博士」的品牌因電梯廣告火了，廣告中一位女性面目猙獰，握拳嘶喊「老公氣我，喝」、「熬夜追劇，喝」、「又老一歲，喝」，「喝五個女博士，都是你們逼的！」尖銳廣告詞引發網友反感，痛批宣傳了女性的負面刻板印象、販賣性別焦慮，「用女博士做品牌名，廣告卻在辱女」。

影音來源：YouTube

每日經濟新聞報導， 五個女博士主營補充膠原蛋白肽的功能性飲品，成立於2019年，由五位女博士聯合創立，不過在宣傳上，五個女博士卻屢打擦邊球；曾找明星張馨予、葉一茜直播；演員黃奕去年4月曾在其社交帳號上發布視頻，介紹五個女博士膠原飲品，提到「每月賣上千萬」。

報導指出，五個女博士的營銷方式屢屢引發爭議，此前就有媒體稱，五個女博士旗下產品並無保健食品備案，產品包裝上也標識執行gbt31326植物飲料食品標準，但其在各類傳播中不斷強調產品美白、解決皮膚鬆弛等功效。

此外，五個女博士以北京大學、北京大學醫學部及相關專家教授的名義為其產品進行宣傳，但北大醫學部網站早在2020年就發布聲明表示，五個女博士與北大醫學部無任何投資及科技成果轉化關係。宣傳中涉及的公共衛生學院營養系教授李勇也明確表示，其本人與該企業無合作、無授權。

「五個女博士」魔性廣告，被指侮辱女性。（取材自每日經濟新聞）
「五個女博士」魔性廣告，被指侮辱女性。（取材自每日經濟新聞）

醫學 北京 投資

上一則

「歌一響，身邊跪下8個」演唱會求婚夯 黃牛高價賣好位

下一則

床在水上漂…江西暴雨 經損2.3億、安置1萬人

延伸閱讀

歐盟和中國誰較偽善？牛津教授激辯北大學者

歐盟和中國誰較偽善？牛津教授激辯北大學者
南加高校聯盟杯網球賽 切磋球技

南加高校聯盟杯網球賽 切磋球技
中國民航局：已通航59國 恢復到疫情前82%

中國民航局：已通航59國 恢復到疫情前82%
北大參觀只限親友 黃牛要價200元

北大參觀只限親友 黃牛要價200元

熱門新聞

五一連假，甘肅敦煌鳴沙山月牙泉發生「堵駱駝」，創意設置「紅駱駝停，綠駱駝行」。（取材自央視財經）

中國五一假期景區塞爆 敦煌「塞駱駝」、漂流船變碰碰船

2023-04-30 22:20
（取自radarbali網站）

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

2023-05-04 09:35
中國一名男子雙手雙腳捉露台邊緣，在一段時間後，該男子終抵不住，最終墜樓。（取材自推特）

女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡

2023-05-03 11:00
李巧林曾在節目中談起自己與蘇建軍的戀情。(取材自微博)

中國女總裁嫁小19歲員工「50歲生三胞胎」 修成正果

2023-05-04 20:53
胡春華(右)曾被外界視為習近平(左)的潛在接班人。(路透資料照片)

一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔

2023-05-05 07:00
聯合國大會日前就「聯合國同歐洲委員會的合作案」中有關俄羅斯侵略烏克蘭的一段陳述，中國在全案表決中最終投下贊成票。（截圖自聯合國官網）

風向轉變？聯國一項俄侵烏克蘭陳述案 北京投下贊成票

2023-04-29 22:48

超人氣

更多 >
英王查理三世加冕大典 長媳凱特王妃打破「這個傳統」

英王查理三世加冕大典 長媳凱特王妃打破「這個傳統」
感性時刻 查理三世在加冕儀式 向兒子輕聲說這三個字

感性時刻 查理三世在加冕儀式 向兒子輕聲說這三個字
42歲張柏芝突公開冰箱食物 美貌凍齡24年原因也曝光

42歲張柏芝突公開冰箱食物 美貌凍齡24年原因也曝光
正式戴上「聖愛德華王冠」 英王查理三世加冕 現場高喊「天佑吾王」

正式戴上「聖愛德華王冠」 英王查理三世加冕 現場高喊「天佑吾王」
西敏寺門口有「死神」？查理三世加冕典禮影片引熱議

西敏寺門口有「死神」？查理三世加冕典禮影片引熱議