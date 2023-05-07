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片仔癀漲價3成還斷貨 疑飢餓行銷 一說搶救營收

中國新聞組／北京8日電
片仔癀每粒漲價170元，是史上最大漲幅，多家藥店稱已斷貨。（取材自澎湃新聞／IC圖）
片仔癀每粒漲價170元，是史上最大漲幅，多家藥店稱已斷貨。（取材自澎湃新聞／IC圖）

片仔癀5日晚發布公告稱，鑑於片仔癀產品主要原料及人工成本上漲等原因，即日起片仔癀錠劑國內市場零售價格從590元（人民幣，下同，約85.37美元） /粒，上調到760元（約110美元）/粒，漲幅28.8%，海外市場也上調。這是片仔癀三年來再度調價，也是史上最大漲幅，且多家藥房已斷貨。有分析稱這或許是片仔癀「飢餓行銷」，藉漲價提升業績，以挽救營收、淨利增速創近8年最低的窘境。

影音來源：YouTube

紅星資本局報導，這是片仔癀時隔三年來再度調價，也是歷史上最大漲幅，平均每粒貴170元，海外市場供應價格相應上調約35美元/粒；片仔癀表示，價格的上調，可能使得片仔癀系列產品銷量出現變化，不排除存在銷售數量下降的情況。

過去20年間，片仔癀多次提價。從出廠價來看，「護肝神藥」片仔癀錠劑提價共計10次，從2004年的125元/粒升至2020年1月初的390元/粒，提價幅度212%。

片仔癀在市面上疑「斷貨」，僅一家表示片仔癀錠劑貨源充足，其餘藥房均表示「已經很久沒有來貨」，需提前訂購，「但要等片仔癀廠家分貨，到貨時間不確定」，有的藥房甚至沒收到漲價通知。

一家片仔癀體驗館負責人聲稱，「錠劑店裡暫時沒貨，要等5月份的公司配額，預計中旬能到貨。基本上每個月月尾到下月初，店裡都處於斷貨狀態。」

另據中國網財經報導，片仔癀漲價除了原料及人工成本上漲等原因外，一定程度上也有對業績可能繼續下滑的擔憂，決定先下手漲價給業績打一波雞血。

「片仔癀」意為「一片即可清熱解毒」，主治「熱毒血瘀所致急慢性病毒性肝炎」，配方為「國家絕密級」，與雲南白藥是唯二達到該等級的中藥配方；片仔癀公開的四種原料為牛黃、麝香、三七、蛇膽，名貴且稀缺，致使產品價格高企。

2021年年中，片仔癀因「護肝神藥」的標籤遭到擁簇，有黃牛將片仔癀炒至1600元一粒，溢價三倍，比肩金價。2021年7月，片仔癀股價衝至490元，市值高達2966億元，力壓雲南白藥，成為「中藥一哥」。

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