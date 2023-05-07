「歌一響，身邊跪下8個」演唱會求婚夯 黃牛高價賣好位

歌迷在周杰倫演唱會上求婚。（取材自微博）

疫後演唱會回來了，觀眾在演唱會上扎堆求婚的場景也重現，有網友形容「歌一響，身邊跪下去八個」，甚至引來「黃牛」盯上演唱會求婚這門生意，在平台上加價賣「求婚表白場」具特殊寓意的場次、前排連座「求婚位」等，想上大屏得到歌手祝福也行。但有網友抱怨求婚影響歌手演出效果，律師則稱，黃牛加價倒賣「求婚位」違法。

錢江晚報報導，在網路平台可以看到，多位歌手5月20日當天的演唱會，被黃牛票務打上「求婚表白場」標籤，稱是難得一遇的適合表白求婚的場次，類似13號、14號等具有特殊寓意的前排連座座位，也被黃牛稱作是「求婚位」，加價售賣，還有黃牛稱，可以與後台溝通在求婚時，上大屏得到歌手祝福。

4月30日，在張杰的武漢 演唱會上，當歌手唱到「這就是愛」時，觀眾席裡接二連三的「求婚」，讓演唱會秒變求婚現場。這樣的求婚場景，已經在今年多場演唱會上演。

據報導，在李榮浩的成都演唱會上，多對情侶在歌手演唱到「烏梅子醬」時進行求婚。李榮浩在現場開玩笑稱此刻的自己就像是婚禮司儀。另在劉若英、薛之謙、毛不易等歌手的演唱會上，類似的求婚場面幾乎場場都有。

似乎是瞄準了部分觀眾在演唱會上求婚的需求，有「黃牛」開始賣起「求婚座位」。例如周杰倫香港 演唱會，中5區域第15排13號、14號連座的座位，被「黃牛」稱作是「求婚靚位」，兩個座位的打包價格為1萬2013港幣，而單個位置原價僅售1380港幣，「1萬2013元是『成雙成對』價，寓意『要愛你一生』，13號、14號連座寓意『一生一世』，是絕佳的好位置。」

另一位售賣周杰倫太原演唱會「求婚位」的「黃牛」稱，第一排中間連座的價格為1萬7000元一張，並稱如果確定要在求婚時被投上大屏時可以幫忙和演唱會後台溝通。

「如果主辦方默許加價售賣『求婚座位』、『求婚鏡頭』，則其他觀眾需要明確知情，否則就可能侵犯其知情權。」看懂APP聯合創始人由曦認為，主辦方應該在售票時明確告知觀眾，是否有「求婚座位」、「求婚鏡頭」的售賣，以及價格和服務內容，讓消費者自主選擇。