孟晚舟繼子成人禮穿20萬衣 網酸：我用愛國心買華為 他買LV

孟晚舟丈夫劉曉棕（右）與前妻（左）一同參加兒子的18歲成人禮。孟晚舟繼子身著LV價值近20萬人民幣的西裝套裝。（取材自微博）

近日網路流傳華為財務長孟晚舟 丈夫劉曉棕與前妻一同現身成都市第七中學，一同參加兒子成人禮，然而孟晚舟繼子的穿著被網民發現價值至少20萬(人民幣，下同)，引發熱議。

綜合港媒報導，網傳圖片顯示，劉曉棕身著黑色衣褲、手拿一枝向日葵，其前妻身著白色上衣、黑色長裙，佩戴珍珠項鍊。在中間的兒子則身著一套頗有設計感的西裝套裝。

網民發現，原來這套黑色西裝是LV出品，單是西裝外套已經售價近10萬元（人民幣，下同），而西褲則售近4.9萬元，網民估計，孟晚舟繼子行頭上下一身加鞋子至少20幾萬元。

照片旋即引發網民熱議，有網民說：「我們用愛國心買他外公的手機 ，他卻用來買LV。」、「這身衣服夠老農民一年還是兩年的收入了吧。」、「一個18歲的孩子穿的衣服可能許多人一輩子也穿不到。」但也有人替孟晚舟繼子說話，「穿什麼衣服都是個人權益，別人無權指責。」、「人家的錢怎麼花都沒毛病，有毛病的是那些把她捧成『民族英雄』的人！」