孟晚舟繼子成人禮穿20萬衣 網酸：我用愛國心買華為 他買LV
近日網路流傳華為財務長孟晚舟丈夫劉曉棕與前妻一同現身成都市第七中學，一同參加兒子成人禮，然而孟晚舟繼子的穿著被網民發現價值至少20萬(人民幣，下同)，引發熱議。
綜合港媒報導，網傳圖片顯示，劉曉棕身著黑色衣褲、手拿一枝向日葵，其前妻身著白色上衣、黑色長裙，佩戴珍珠項鍊。在中間的兒子則身著一套頗有設計感的西裝套裝。
網民發現，原來這套黑色西裝是LV出品，單是西裝外套已經售價近10萬元（人民幣，下同），而西褲則售近4.9萬元，網民估計，孟晚舟繼子行頭上下一身加鞋子至少20幾萬元。
照片旋即引發網民熱議，有網民說：「我們用愛國心買他外公的手機，他卻用來買LV。」、「這身衣服夠老農民一年還是兩年的收入了吧。」、「一個18歲的孩子穿的衣服可能許多人一輩子也穿不到。」但也有人替孟晚舟繼子說話，「穿什麼衣服都是個人權益，別人無權指責。」、「人家的錢怎麼花都沒毛病，有毛病的是那些把她捧成『民族英雄』的人！」
網民另一關注點是劉曉棕前妻的長相，網民驚訝她太像孟晚舟了，尤其是髮線和衣著，笑言孟晚舟現任老公劉曉棕「專一」。據了解，孟晚舟與劉曉棕相戀三年後於2007年在香港結婚；2010年，二人誕下一名女兒。
上一則
大屋頂下／多樣或走樣？ 中國崛起與全球文明倡議
下一則
FB留言