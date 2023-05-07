我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阻止無家可歸者紮營 沙加緬度私企花800元「買地趕人」

星宇怪風亂航班 旅客曝4次降落恐怖經歷：左右爆晃、尖叫四起

床在水上漂…江西暴雨 經損2.3億、安置1萬人

中國新聞組／北京7日電
江西豐城市麗村鎮京九線鐵路橋下的清豐堤河堤6日出現漫堤險情。圖為航拍清豐堤河堤潰口現場附近，部分村莊和農田被淹。（中新社）
江西豐城市麗村鎮京九線鐵路橋下的清豐堤河堤6日出現漫堤險情。圖為航拍清豐堤河堤潰口現場附近，部分村莊和農田被淹。（中新社）

汛期到來，江西、福建等省份遭遇大雨侵襲，各地傳出淹水、土石坍方災情。據江西省應急管理廳發布統計訊息，5日至6日17時，此輪暴雨災害已造成撫州市、吉安市、宜春市、新餘市、萍鄉市、上饒市6個設區市29個縣（市、區，含功能區）29.3萬人受災。據網上視頻顯示，多地馬路積水成河，甚至有床「漂」在水上，當局已緊急轉移安置1萬人，直接經濟損失2.3億元人民幣（約3328萬美元）。

來源：YouTube

央視新聞報導，5日晚間至6日，江西撫州遭遇特大暴雨侵襲，多個鄉鎮24小時降水量達250毫米以上（特大暴雨級別），其中撫州市崇仁縣24小時降水量達304毫米。強降雨導致河水猛漲、農田被淹，出現了大規模城鎮內澇（淹水）。

在撫州，特大暴雨侵襲下，多個鄉鎮24小時降水量達250毫米以上（特大暴雨級別），其中撫州市崇仁縣24小時降水量達304毫米。強降雨導致河水猛漲、農田被淹，有一村莊45人受困。隸屬宜春的豐城市則有河堤出現30米潰口，下游4個村莊被淹致約1000人受災，當中300餘人一度被困。

江西清豐堤河堤潰口現場，一列火車從潰口上方的鐵路橋上經過，橋下的救援隊伍正在開展...
江西清豐堤河堤潰口現場，一列火車從潰口上方的鐵路橋上經過，橋下的救援隊伍正在開展搶險救援工作。（中新社）

一名撫州市脊江村的村民表示，「我都不敢下去，反正有一米五深吧，電飯煲、電冰箱那些東西睡一覺起來，就全淹了」。

江西省於6日上午9時啟動「防汛四級應急響應」，要求各地各部門按照職責分工和預案規定，全力做好防汛工作。不過，大雨仍致江西各地有大小災情。

不只江西受災，暴雨也覆蓋安徽、湖北、湖南等南方多個省市，中央氣象台發布暴雨藍色預警，預計6日晚8時起24小時內，兩廣和瓊閩有暴雨。同時，水利部和中國氣象局聯合發布黃色山洪災害氣象藍色預警，集中浙江、江西、福建等地。

中央氣象台預報，未來10天（5月6至15日），江南、華南及西南等地仍有降雨，部分地區有70至150毫米雨量；與常年同期相比，雲南、廣西西部等地降水量較常年同期偏多2至6成，局地偏多1倍以上。5月16至19日，主要降雨區位於江南、華南及貴州等地。

江西豐城市麗村鎮清豐堤河堤附近一村鎮受潰堤影響，出現內澇。 （ 中新社）
江西豐城市麗村鎮清豐堤河堤附近一村鎮受潰堤影響，出現內澇。 （ 中新社）

暴雨 電飯煲 洪災

上一則

販賣性別焦慮? 「五個女博士」飲品廣告挨轟辱女

下一則

東莞連8天核酸檢測 民眾恐慌 官方：莫慌 非強制

延伸閱讀

江西連日暴雨 已致29.3萬人受災

江西連日暴雨 已致29.3萬人受災
中國華南暴雨 江西一河潰堤淹4村莊 福建貴州也傳災情

中國華南暴雨 江西一河潰堤淹4村莊 福建貴州也傳災情
江西女出軌「姊夫」 1個理由要丈夫賠償10萬精神損失費

江西女出軌「姊夫」 1個理由要丈夫賠償10萬精神損失費
江西同鄉會第12屆幹部就職 眾議員趙美心見證

江西同鄉會第12屆幹部就職 眾議員趙美心見證

熱門新聞

五一連假，甘肅敦煌鳴沙山月牙泉發生「堵駱駝」，創意設置「紅駱駝停，綠駱駝行」。（取材自央視財經）

中國五一假期景區塞爆 敦煌「塞駱駝」、漂流船變碰碰船

2023-04-30 22:20
（取自radarbali網站）

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

2023-05-04 09:35
中國一名男子雙手雙腳捉露台邊緣，在一段時間後，該男子終抵不住，最終墜樓。（取材自推特）

女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡

2023-05-03 11:00
李巧林曾在節目中談起自己與蘇建軍的戀情。(取材自微博)

中國女總裁嫁小19歲員工「50歲生三胞胎」 修成正果

2023-05-04 20:53
胡春華(右)曾被外界視為習近平(左)的潛在接班人。(路透資料照片)

一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔

2023-05-05 07:00
聯合國大會日前就「聯合國同歐洲委員會的合作案」中有關俄羅斯侵略烏克蘭的一段陳述，中國在全案表決中最終投下贊成票。（截圖自聯合國官網）

風向轉變？聯國一項俄侵烏克蘭陳述案 北京投下贊成票

2023-04-29 22:48

超人氣

更多 >
英王查理三世加冕大典 長媳凱特王妃打破「這個傳統」

英王查理三世加冕大典 長媳凱特王妃打破「這個傳統」
感性時刻 查理三世在加冕儀式 向兒子輕聲說這三個字

感性時刻 查理三世在加冕儀式 向兒子輕聲說這三個字
42歲張柏芝突公開冰箱食物 美貌凍齡24年原因也曝光

42歲張柏芝突公開冰箱食物 美貌凍齡24年原因也曝光
正式戴上「聖愛德華王冠」 英王查理三世加冕 現場高喊「天佑吾王」

正式戴上「聖愛德華王冠」 英王查理三世加冕 現場高喊「天佑吾王」
西敏寺門口有「死神」？查理三世加冕典禮影片引熱議

西敏寺門口有「死神」？查理三世加冕典禮影片引熱議