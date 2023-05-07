床在水上漂…江西暴雨 經損2.3億、安置1萬人

江西豐城市麗村鎮京九線鐵路橋下的清豐堤河堤6日出現漫堤險情。圖為航拍清豐堤河堤潰口現場附近，部分村莊和農田被淹。（中新社）

汛期到來，江西、福建等省份遭遇大雨侵襲，各地傳出淹水、土石坍方災情。據江西省應急管理廳發布統計訊息，5日至6日17時，此輪暴雨 災害已造成撫州市、吉安市、宜春市、新餘市、萍鄉市、上饒市6個設區市29個縣（市、區，含功能區）29.3萬人受災。據網上視頻顯示，多地馬路積水成河，甚至有床「漂」在水上，當局已緊急轉移安置1萬人，直接經濟損失2.3億元人民幣（約3328萬美元）。

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央視新聞報導，5日晚間至6日，江西撫州遭遇特大暴雨侵襲，多個鄉鎮24小時降水量達250毫米以上（特大暴雨級別），其中撫州市崇仁縣24小時降水量達304毫米。強降雨導致河水猛漲、農田被淹，出現了大規模城鎮內澇（淹水）。

在撫州，特大暴雨侵襲下，多個鄉鎮24小時降水量達250毫米以上（特大暴雨級別），其中撫州市崇仁縣24小時降水量達304毫米。強降雨導致河水猛漲、農田被淹，有一村莊45人受困。隸屬宜春的豐城市則有河堤出現30米潰口，下游4個村莊被淹致約1000人受災，當中300餘人一度被困。 江西清豐堤河堤潰口現場，一列火車從潰口上方的鐵路橋上經過，橋下的救援隊伍正在開展搶險救援工作。（中新社）

一名撫州市脊江村的村民表示，「我都不敢下去，反正有一米五深吧，電飯煲 、電冰箱那些東西睡一覺起來，就全淹了」。

江西省於6日上午9時啟動「防汛四級應急響應」，要求各地各部門按照職責分工和預案規定，全力做好防汛工作。不過，大雨仍致江西各地有大小災情。

不只江西受災，暴雨也覆蓋安徽、湖北、湖南等南方多個省市，中央氣象台發布暴雨藍色預警，預計6日晚8時起24小時內，兩廣和瓊閩有暴雨。同時，水利部和中國氣象局聯合發布黃色山洪災 害氣象藍色預警，集中浙江、江西、福建等地。