中國衞生官員：疫情防控 不會放任不管
世界衛生組織5日宣布，新冠疫情不再構成「國際關注的突發公共衛生事件」。對此，中國國家衛健委專家梁萬年指出，這將消除過往跨國交通、貿易、旅行因疫情防控措施帶來的不便，「但不意味國家對新冠疫情放任不管。」中國國家傳染病醫學中心主任張文宏6日也在微博發文表示，「病毒還會存在，大流行已經過去。」
央視新聞報導，梁萬年分析世衛組織取消新冠病毒國際預警的原因與四個要素有關。第一，當前全球感染人數、住院人數和ICU住院人數、病亡人數都處於持續下降狀態。第二，新冠病毒雖持續變異，但變異株對人類健康的危害沒有發生太大變化。第三，通過人群的自然感染和疫苗接種，已經建立較良好的人群免疫屏障。第四，各國醫療救助體系和公共衛生體系的能力建設持續在加強。
梁萬年提醒，「國際關注的突發公共衛生事件」宣告結束並不意味著疫情沒有危害，而是表明以人類目前的能力，可以有效控制這種危害。
另據大象新聞導，搭乘深夜航班在夜間11點45分落地的張文宏，打開微信看到世界衛生組織5日宣布，新冠疫情不再構成「國際關注的突發公共衛生事件」這條消息後，心裡感慨萬千。凌晨2點，他在微博上發聲：從機場出來的一剎那，深感一切都沒有發生，一切都已經發生。所有經過的一切，都會讓我們更好地面對未來。讓我們暫時道別，加快投入到正常的工作生活中去，無論生活是艱難還是容易，只要我們不退場，終會看到我們期待的未來。
張文宏回憶道，三年多時間，新聞中總是會有新冠的消息，辦公室的疫情地圖每日都在告訴今天的發熱病人數量，新冠檢測陽性數量，還有病毒亞型，城市地下水監測的病毒拷貝數。無論是普通百姓，還是醫務工作者，抑或政府官員，似乎都在擔心正常的日子會回去，擔心剛剛活躍的經濟復甦會被打斷。
張文宏表示，回顧五一假期，在全國人民大旅行的背景下，從上海城市進出的流動數據都已經高於2019年的五一。我們擔心的醫院急診發熱就診病人比例雖略有上升，但仍遠低於甲流流行期間的發熱就診比例。城市污水中病毒含量雖略有回升，但仍然處於極低水平。監測中國的新冠病毒亞型也已經逐漸和國際流行的病毒亞型趨同，都是以XBB為主，並且嚴重程度對醫療沒有造成壓力，「病毒還會存在，大流行已經過去。就疫情而言，全球已經同此冷暖。」
上一則
東莞連8天核酸檢測 民眾恐慌 官方：莫慌 非強制
下一則
FB留言