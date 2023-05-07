中國衞生官員：疫情防控 不會放任不管

世衛組織宣布新冠疫情不再構成「國際關注的突發公共衛生事件」。圖為五一連假期間，江蘇南京的遊客均已未戴口罩。（中新社）

世界衛生組織5日宣布，新冠疫情 不再構成「國際關注的突發公共衛生事件」。對此，中國國家衛健委專家梁萬年指出，這將消除過往跨國交通、貿易、旅行因疫情防控措施帶來的不便，「但不意味國家對新冠疫情放任不管。」中國國家傳染病醫學中心主任張文宏6日也在微博 發文表示，「病毒還會存在，大流行已經過去。」

央視新聞報導，梁萬年分析世衛組織取消新冠病毒國際預警的原因與四個要素有關。第一，當前全球感染人數、住院人數和ICU住院人數、病亡人數都處於持續下降狀態。第二，新冠病毒雖持續變異，但變異株對人類健康的危害沒有發生太大變化。第三，通過人群的自然感染和疫苗接種，已經建立較良好的人群免疫屏障。第四，各國醫療救助體系和公共衛生體系的能力建設持續在加強。

梁萬年提醒，「國際關注的突發公共衛生事件」宣告結束並不意味著疫情沒有危害，而是表明以人類目前的能力，可以有效控制這種危害。 中國國家衛健委專家梁萬年表示，中國仍然要堅持預警監測、疫苗接種等必要的防控措施。（央視畫面截圖）

另據大象新聞導，搭乘深夜航班在夜間11點45分落地的張文宏，打開微信 看到世界衛生組織5日宣布，新冠疫情不再構成「國際關注的突發公共衛生事件」這條消息後，心裡感慨萬千。凌晨2點，他在微博上發聲：從機場出來的一剎那，深感一切都沒有發生，一切都已經發生。所有經過的一切，都會讓我們更好地面對未來。讓我們暫時道別，加快投入到正常的工作生活中去，無論生活是艱難還是容易，只要我們不退場，終會看到我們期待的未來。

張文宏回憶道，三年多時間，新聞中總是會有新冠的消息，辦公室的疫情地圖每日都在告訴今天的發熱病人數量，新冠檢測陽性數量，還有病毒亞型，城市地下水監測的病毒拷貝數。無論是普通百姓，還是醫務工作者，抑或政府官員，似乎都在擔心正常的日子會回去，擔心剛剛活躍的經濟復甦會被打斷。