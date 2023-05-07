外商保守？ 廣交會訂單遜疫前 比2019年同期少15％

第133屆廣交會5日在廣州閉幕。圖為參展商（中）向境外採購商介紹一款箱包類產品。 （中新社）

第133屆中國進出口商品交易會（春季廣交會）昨天閉幕，官方號稱參展企業數量、進館人次創歷史新高，但現場出口成交216.9億美元，較2019年同期的297.3億美元減少約15％，明顯遜於疫前，顯示外商變得謹慎保守，外貿形勢嚴峻。另一個現象是，客商結構也有變化，往年的歐美客比例下降，多了來自東南亞 、南美、中東、非洲及俄羅斯 等地的採購商。

央視新聞報導，第133屆廣交會線下展5日在廣州落幕，本屆廣交會總面積、線下參展企業數量達3.5萬家、累計進館超過290萬人次均創歷史新高。線上線下參會境外採購商來自229個國家和地區。其中線下參會境外採購商12萬9006人，來自213個國家和地區。「一帶一路」沿線國家採購商6萬2698人，占比48.6%。

中央社報導稱，在疫情 前的2019年，春季廣交會成交297.3億美元，秋季廣交會成交292.88億美元。本屆廣交會是疫情後首度恢復實體舉辦，但現場出口成交216.9億美元明顯低於疫情前。據了解，春季廣交會4月15日開幕後，頻傳會場交易冷清，許多中國出口商表示，明顯感受到全球經濟疲軟，訂單下滑。

廣交會新聞發言人、中國對外貿易中心副主任徐兵則表示，本屆廣交會出口成交額雖比疫情前2019年春季廣交會減少了約15%，但他認為這一貿易成績「好於預期」。也有不少企業表示，已有大量客戶預約實地看廠，廣交會線下展閉幕後有望繼續成交。

中國經濟周刊報導，此次廣交會中，客商的態度在發生變化，變得謹慎、保守、貨比三家。傳統產業和中小企業對此感受尤為明顯。深圳大陽實業的劉禮俊稱，世界經濟形勢下滑，國外各種政治、經濟因素，都造成了境外採購商在購買商品時相對保守，不像以往進行更大批量的採購。採購商更傾向選擇已銷售過的、經市場驗證過的品類。

參展外貿企業們還普遍察覺到客商結構的變化。此次廣交會多了許多來自東南亞、南美、中東、非洲等地區的採購商身影，如俄羅斯、蒙古國等國家的採購商有所增多。 而以往常見的歐洲、美國、日本或德國採購商，明顯感覺比以前少。