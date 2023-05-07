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青島7人吃自助餐4小時 炫300螃蟹擺滿桌、還喝80碗楊枝甘露

中國新聞組／北京7日電
7人吃自助4小時炫300多個螃蟹擺滿桌。（視頻截圖）
7人吃自助4小時炫300多個螃蟹擺滿桌。（視頻截圖）

中國山東青島一名男子與6位朋友日前一起去自助餐廳吃飯，7人狂嗑300多隻螃蟹、80多碗楊枝甘露等，並PO出螃蟹殼擺滿桌的影片，驚人食量讓不少人看傻，視頻發布後相關話題更衝上微博熱搜第一。

羊城晚報報導，張先生表示，他們一行人飯量都很大，聚餐時常選擇到自助餐廳，這次7人吃了4小時，一共吃了80多碗楊枝甘露、300多個螃蟹，40多盒榴槤，還吃了不少甜蝦、生魚片、小龍蝦等美食，最後吃到餐廳準備打烊，他們才肯「罷口」。

張男拍攝的影片可見桌上杯盤狼藉，螃蟹殼、小龍蝦殼堆滿桌，畫面相當震撼。

影片曝光後登上微博熱搜，不過網友們對此看法不一。有人說，「太強了，吃回本了」，還有網友好奇，「自助餐不是有時間限制的嗎」、「我們這自助一般用餐2小時」，更說店家很佛心。有人覺得暴飲暴食太傷身，「大胃一時爽，病了床上躺」、「任何事情都要有個度，螃蟹是寒性，吃那麼多螃蟹對身體不好」。

快科技報導引述這家自助餐廳工作人員表示，那7位客人就餐時，店方也曾提醒過他們到2小時了，但因為當天客人多，服務員後來也忙別的去了，這一桌就一直吃了4小時。

工作人員還稱，雖然偶爾會遇到這種特別能吃的客人， 但從整體上看，對店裡的經營不會有太大影響。「這幾位客人下次如果再來，我們還是一樣歡迎」。

7人吃自助4小時炫300多個螃蟹殼，還吃了80多碗楊枝甘露，最後吃到人家下班。（...
7人吃自助4小時炫300多個螃蟹殼，還吃了80多碗楊枝甘露，最後吃到人家下班。（視頻截圖）

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