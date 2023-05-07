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直播1晚賺10年薪水 「挖呀挖老師」傳離職 同事曝真相

中國新聞組／北京7日電
浙江省杭州市一幼兒園老師「桃子老師」在短視頻平台上傳的一條「挖呀挖呀挖」的上課視頻，意外走紅網絡。（視頻截圖）
浙江省杭州市一幼兒園老師「桃子老師」在短視頻平台上傳的一條「挖呀挖呀挖」的上課視頻，意外走紅網絡。（視頻截圖）

湖北武漢一名黃姓美女幼教師近日因分享教唱兒歌意外走紅，而她教唱的曲子「小小花園」更突破億次觀看，被網友封為「挖呀挖老師」。據傳黃老師暴紅後嘗試開直播聊天，一晚就賺進相當10年薪水的打賞，還「挖出」幾套房，因此果斷離職。不過據報導，黃老師所在幼兒園的兩位同事為她闢謠稱，黃老師從來沒有過離職的考慮。

影音來源：YouTube

綜合媒體報導，外表清秀、聲音甜美的黃老師教唱兒歌「小小花園」，洗腦、好記的旋律和歌詞，加上長相甜美的她邊做手勢邊唱歌，讓不少網友忍不住一看再看，幾天時間影片就火遍全網，截至5日，黃老師的粉絲數已突破488萬人。

「挖呀挖老師」在許多網友的要求下，日前嘗試開直播，沒想到瞬間湧入至少10萬人在線觀看，許多網友不停刷禮物、打賞，短短一天她就獲得40萬到50萬元人民幣(約5.7萬到7.2萬美元)的打賞。

黃老師坦言自己走紅後面對的謾罵聲很多，有些網友會說她素顏不好看，她吃不好也睡不好...
黃老師坦言自己走紅後面對的謾罵聲很多，有些網友會說她素顏不好看，她吃不好也睡不好，最近沒有真正睡過一個好覺。圖為黃老師走紅的視頻。（視頻截圖）

「挖呀挖老師」看到網友瘋狂打賞，還激動到哭出來，直說「太高興太激動了，直播一天，收入超過我10年的工資，謝謝各位大哥」。

據悉，在武漢一名幼教老師的月薪3000元人民幣就屬於非常不錯的水準。甚至有網友稱「挖呀挖老師」已離職，轉行當起直播主帶貨，且成績相當不錯，三場直播共賺了200萬人民幣。

不過，據九派新聞報導，黃老師所在幼兒園的兩位同事為她闢謠，稱黃老師並未辭職，她本人也公開說過，從來沒有過離職的考慮。

針對網路上的傳言，黃老師近期對觀察者網表示，自走紅開始，沒有怎麼直播過，每次直播控制在二、三十分鐘內，也沒有帶動大家去刷禮物，所以不存在自己「挖」到幾套房的情況。

黃老師坦言自己面對的謾罵聲很多，有些網友會說她素顏不好看，她吃不好也睡不好，最近沒有真正睡過一個好覺。但也收到了同事和學生家長的支持，還有家長會給自己未來的視頻拍攝出謀劃策，但父母很為自己擔心，害怕她承受不住輿論壓力。這幾天有積極正向的聲音後，父母也開始為她感到驕傲開心。

「桃子老師」在短視頻平台的「挖呀挖呀挖」的上課視頻。（視頻截圖）
「桃子老師」在短視頻平台的「挖呀挖呀挖」的上課視頻。（視頻截圖）

武漢

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