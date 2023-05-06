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世外高人藏身地？墓室？ 四川自貢現神祕石室

中國新聞組／上海6日電
自貢市牛佛鎮的疑似崖墓。（取材自紅星新聞）
自貢市牛佛鎮的疑似崖墓。（取材自紅星新聞）

不久前，四川自貢的文物愛好者劉春濤在網路上發表一篇名為「自貢市牛佛鎮雙河村崖墓疑雲」的文章，引發網友關注。事後村民稱疑似崖墓的遺存為「蠻子洞」，對於來歷和用途均不清楚。牛佛鎮政府值班負責人介紹，據當地一名老支書初步了解，這是一座東漢時期的家族墓，但至今還沒有確切考證。

紅星新聞報導，劉春濤在文章中介紹了一座位於四川省自貢市大安區牛佛鎮雙河村的石室，並以個人觀點分析了用途。劉春濤說，他是在網路上看到有網友分享了該石室的視頻，由此引起了興趣。網友稱這是一座古代崖墓，但暫無官方的準確認定。

對於該石室的用途，劉春濤說目前有三種看法。第一，「蠻子洞」，也就是古代的某些族群居住的石洞；第二，崖墓，放棺材的墓室；第三，世外高人的隱居所在或藏身躲避的地方。

劉春濤坦言，雖然他個人認為這是一座崖墓，但也有一些「疑雲」，因缺乏資料無法證實，遂在文中提出自己的一些思考。

石室有「中西合璧」的門柱起承重作用。劉春濤認為，石室門口處的兩根石柱頗似西式風格的「羅馬柱」，由此推斷建造時間是明末清初。而柱子下面的柱礎，卻是「中國風」的兩頭鹿，一公一母。

石室是活人住還是死人住？劉春濤分析稱，這個石室的洞口原來很隱蔽，是近些年村民採石頭修房子的時候才顯露出來，可能是歷史上戰亂時，有些人藏身於此躲避戰爭。然而，他通過觀察石室內的雕刻圖案和結構，推翻了「活人住」的看法，斷定為墓室。

據報導，記者實地走訪這座石室。實地估算，石室整體長約20米，高六米，進深八、九米。石室分為兩個大房間，左側房間較小，內有三室（小房間）；右側房間內有六室。

右側房間進口處原有兩根門柱，其中一根已經斷裂不見，只剩下柱礎。門柱上方的門頭上，有石刻的屋頂和屋檐，形似古代木瓦結構的房屋屋檐，十分精美。室內高度約兩米，從左到右依次分布有六個小房間，每個小房間有台階，同樣也有石刻的屋檐，有的已經風化變得不夠清晰。現場放置有一些現代物件，據稱是附近村民存放於此。

報導稱，這座石室被當地人稱為「蠻子洞」，但具體用途均不得而知。村民劉大爺說，在他童年時候，這裡是一座山包，大約上世紀80年代，不確定是自然垮塌還是人們採石，「蠻子洞」才顯露出來。當時裡面還有石鼓（應為石凳）等一些石刻的東西，很漂亮，可惜後來都不見了。

至於石室的建造年代，當地人都不清楚，其用途也說法不一：有人說是墓室，也有人說是古代人的住所。

對於石室的來歷，大安區牛佛鎮政府值班負責人介紹，據當地一名老支書初步了解，這是一座東漢時期的家族墓，曾有多名文物愛好者到此參觀了解，但至今還沒有官方的確切考證。因此還待相關專家做進一步考察確認。

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