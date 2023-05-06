小伙在杭州「特種兵式旅遊」日行3萬步 結果半月板毀了

小胡（化名）陪朋友在杭州「特種兵式旅遊」日行3萬步，結果進了醫院，被診斷為長時間步行導致的「膝關節半月板損傷」。（視頻截圖）

先前的五一假期，小胡（化名）陪朋友在杭州「特種兵式旅遊」，一天刷完西湖湖濱、斷橋、太子灣、西溪濕地、六和塔、奧體中心等景點，日行3萬步，結果次日起來沒法走路，進了醫院，被診斷為長時間步行導致的「膝關節 半月板損傷」。

澎湃新聞報導，「特種兵式旅遊」指的是時間短、所到景點多、花費少的「高效率」旅遊，參與者多為大學生等年輕群體。

五一前一個周末，20多歲的小胡到外地刷完一趟景點，回來後感覺下肢酸痛，右膝關節不適，但沒放在心上。4月30日，同樣是「特種兵」的一個外地朋友到杭州，小胡擔任地陪，按規畫路線先去六和塔、奧體中心，又到湖濱、斷橋、寶石山、太子灣等沿西湖景點，最後逛了西溪濕地，一天走了3萬多步。

5月1日一早，小胡發現膝蓋疼痛嚴重，無法走路。經醫院核磁共振檢查，右膝關節半月板二度損傷。

「他應該之前已經有半月板磨損，這次長時間步行加重了關節損傷。」浙江醫院骨科 副主任醫師桂先革說，日行3萬步的「特種兵式旅遊」使身體處於持續疲勞狀態，當肌肉 力量不足時，只能靠骨頭支撐去完成某些動作，易損傷膝關節、足底。旅遊中如果出現腰骶部、膝關節、足部疼痛要及時休息，可採用泡腳、按摩等放鬆腿部肌肉。