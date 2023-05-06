極度瀕危「鳥中大熊貓」棲息武漢 靠97後小伙發現

光谷豹澥湖棲息地的青頭潛鴨。（取材自極目新聞／顏軍攝）

來自重慶的97後小伙鄧雪峰愛鳥成痴，從讀大學時就迷上了觀鳥，到武漢 光谷工作後，率先觀察記錄到武漢鳥類新成員「白尾藍地鴝」，還找到世界極度瀕危野生鳥類、有「鳥中大熊貓」之稱的青頭潛鴨位在光谷豹澥湖的棲息地。

極目新聞報導，26歲鄧雪峰是重慶人，而如今他是新武漢人，觀鳥圈子裡有人叫他「光谷鳥癡」。在重慶就讀大學時，室友邀請他一起參加當地的觀鳥協會公益活動，沒想到他意外「入坑」成為觀鳥迷。

此後他利用課餘時間開始觀鳥之旅，學習如何辨識野生鳥類、觀察記錄鳥類行為，同時去一些知名觀鳥點觀鳥。一旦聽說哪裡出現自己從未見過的鳥類，他一定要去看看。最後覺得這樣還不過癮，又嘗試去尋找被大家忽視的「祕境」觀鳥，他說，這樣有種冒險家發現新大陸的感覺。

「沒能在當地記錄到一種以前沒出現過的鳥類，成了我的遺憾。」他一直想成為鳥類新成員的第一發現人，可大學時期他未能如願。

●堅持觀鳥 驚喜發生

不過，堅持觀鳥的他在前往武漢光谷工作後陸續發生了許多驚喜。鄧雪峰剛到武漢就加入了武漢市觀鳥協會，公司的公寓在二妃山公園旁，他每天上班都會路過二妃山公園的步道 ，經常看到很多鳥兒，種類隨時令季節的變化而變化。

據報導，2019年11月10日下午，鄧雪峰攜帶裝備到漢口解放公園觀鳥。「我突然看到有一隻藍褐色小鳥從一片低矮的灌木叢中掠過。幾秒鐘後，小鳥躍到灌木的枝幹上，小鳥尾巴上有兩個醒目的白斑。」鄧雪峰一眼認出，這隻小鳥就是白尾藍地鴝。

這隻白尾藍地鴝在灌木叢頂跳來跳去，最後飛到一棵柳樹樹幹上停了下來，鄧雪峰趁機用相機給它拍了幾張照片。經核實，白尾藍地鴝是人們在武漢地區觀察到的第413種鳥，鄧雪峰是第一發現人。家鄉的鳥友調侃他：你終於有了「第一次」。

讓鄧雪峰感到最驕傲的事情，還是找到世界極度瀕危野生鳥類、中國國家一級保護野生動物青頭潛鴨的「光谷家」。

2020年，他在豹澥湖一片濕地水塘突然發現一隻頭部墨綠的鴨子窩在水草上休息，竟是青頭潛鴨雄鳥。「我當時就想，居然可以在這找到瀕危動物，真的很驚喜。」

他拍回的照片經過武漢觀鳥協會老師們確認，就是青頭潛鴨。當年5月到6月份，他不再去其他地方觀鳥，用兩個月時間發現近20隻青頭潛鴨的棲居地。全球不到不到2000隻的瀕危鳥類在光谷「安居」，他把觀察結果寫成報告，交給了武漢觀鳥協會，引起極大關注。

2021年，生活在豹澥湖的青頭潛鴨數量繼續增加。2022年3月的一天，武漢觀鳥協會會員在豹澥湖一處魚塘發現了110隻青頭潛鴨，牠們在這裡開「相親大會」，有了繁殖和育雛行為。

同年5月31日，武漢市園林和林業局宣布，確認豹澥湖為青頭潛鴨在武漢的又一棲息地；同年11月，國際濕地大會在武漢召開，在武漢市觀鳥協會會員等志願者的努力下，青頭潛鴨和它們棲息地保護的故事持續受到全社會的關注。

武漢市觀鳥協會會長顏軍表示，鄧雪峰是武漢觀鳥護鳥志願者群體中的青年代表，對鄧雪峰的貢獻給予高度肯定。