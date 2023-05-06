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山西蠟像館相似度0 麥可傑克森竟穿大媽睡衣

中國新聞組／北京6日電
麥可傑克森蠟像被民眾形容為相似度近零，且穿著大媽睡衣。（視頻截圖）
麥可傑克森蠟像被民眾形容為相似度近零，且穿著大媽睡衣。（視頻截圖）

近日在山西運城，有網友發視頻吐槽一度假村名人蠟像館的蠟像與明星相似度幾近零，慘不忍睹，而且已逝的美國巨星麥可傑克森的蠟像還穿著一套睡衣。

麥可傑克森本人。（取材自微博）
麥可傑克森本人。（取材自微博）

西部決策報導，從網友拍攝的畫面看，這些蠟像根本與真人不符，面部垮塌、手指彎曲，甚至連頭髮都掉了下來，被搭在手臂上，更離譜的是，位於樓道裡的麥可傑克森還身著睡衣，且手臂丟失，整個看起來非常潦草。

對此，網友們表達了自己的看法，有人表示一個都看不出來，還有人認為蠟像不像，反而破壞了人家形象。

針對此事，該度假村工作人員表示，蠟像製作工藝比較久遠，確實不太像，而且由於時間長了，所以不單獨收取費用，是贈送在動物園門票裡的，麥可傑克森穿睡衣可能是遊客惡搞，後期會考慮整改。

資料顯示，蠟像是一門超寫實主義雕塑藝術，也被稱作「立體攝影」，它塑造的人物栩栩如生，比一般的雕塑更能真實還原人物原形，具有很強的觀賞性。

甄子丹本人。（取材自微博）
甄子丹本人。（取材自微博）
甄子丹蠟像。（視頻截圖）
甄子丹蠟像。（視頻截圖）

據了解，蠟像製作要經過雕刻模型、倒膜、脫模三個步驟，一個大人頭的蠟像，就須要把人頭的各部，如耳、鼻、口等倒成幾個石膏模，然後把這幾部分連合起來成為一個完整又可拆開的空心石膏模，如果是全身版，則製作工藝更為複雜。

世界上最知名的當屬香港杜莎夫人蠟像館，娛樂明星，體壇巨星，商界大佬，甚至政界政要都被它收入囊中，而且裡面的蠟像製作十分精良，甚至分不清真假。

雕塑 動物園 香港

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