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造車黑洞拖累董明珠1150萬持股被凍結? 格力：是質押

中國新聞組／北京6日電
董明珠的格力電器股票被凍結?格力電器作出澄清。（取材自第一財經）
董明珠的格力電器股票被凍結?格力電器作出澄清。（取材自第一財經）

中國家電巨頭格力電器股價4日創下近三年罕見跌停，傳言與格力電器董事長董明珠持有的1150萬股、市值約4.07億（人民幣，下同）的股份遭凍結有關。儘管格力電器澄清稱董明珠的股票不是「凍結」而是「質押」，輿論仍議論紛紛。有報導稱，董明珠股票「被質押」疑與舉債投入造車有關，她以格力分紅還債，迄今深陷造車黑洞。

每日經濟新聞報導，格力電器股價在「五一」長假後第一個交易日暴跌，4日早盤跌停，收盤時35.42元，跌幅9.96%，疑因其公司一季報顯示，董明珠的持股數量為4448.85萬股，持股比例為0.79%，其中有1150萬股處於凍結狀態。以格力電器4日收盤價計算，董明珠遭「凍結」的股份市值約為4.07億元。

2021年年報顯示，董明珠有1716.26萬股股份處於質押狀態；2020年年報顯示，董明珠所持4363.28萬股股份質押。一位格力電器內部人士透露，董明珠去年也曾質押過格力電器股票，後來解質。

格力電器一季報還顯示，公司第一大股東珠海明駿投資合夥企業（有限合夥）所持有的全部股份均處於質押狀態。珠海明駿投資合夥企業（有限合夥）與董明珠為一致行動人。

對董明珠股票遭凍結，格力電器至5日發聲明澄清稱，公司披露的「2023年第一季度報告」，經核查，因個別信息存在錄入錯誤，誤將截至報告期末前十大股東中董明珠的股份狀態填寫為「凍結」，更正後董明珠女士的股份狀態填寫為「質押」。

儘管公司否認董明珠的股票遭凍結，仍在網上引發議論，相關話題衝上微博熱搜。網民留言：「是不是得罪人了」，「這是大事來臨之際」，「民企發展凍結幹嘛？不是說大力支持民企？」，「去年董阿姨說過在格力工作10年還是20年給一套房，不知兌現了沒？現在看到把她資金凍結了，我都要快跟著老員工上火了」。

深藍財經報導，雖然格力電器並未解釋董明珠股權質押的原因，但銀隆新能源的財務數據顯示，格力和董明珠仍深陷當年造車業務所埋下的「坑」。

2016年，董明珠看好銀隆鈦酸鋰電池技術，自掏腰包10億元和王健林、劉強東等人共計出資30億，拿下珠海銀隆22.388%股權。2017年連續兩次增持，持股比上升至17.46%。董明珠曾表示，為了投資銀隆已壓上了全部身家，甚至還不惜舉債。

2021年，銀隆新能源被格力以18.28億競得30.47%的股權，11月更名「格力鈦」。但此時董明珠持有的股權價值縮水到10.48億，比5年前虧了近13億。2020年，自媒體地產情報站稱，董明珠在用格力的分紅還債。同時，格力電器也面臨多元化受挫，其格力空調業務被趕超的窘境。

格力電器股價4日創下近三年罕見跌停。（取材自上觀新聞）
格力電器股價4日創下近三年罕見跌停。（取材自上觀新聞）

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