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青島男想治頭痛 自行針灸竟刺破心臟

中國新聞組／北京6日電
取出的針。（取材自半島都市報）
取出的針。（取材自半島都市報）

36歲的吳先生（化名）有高血壓病史，日前出現頭痛、頭暈等不適症狀。自信的他選擇在家自行針灸來緩解症狀，結果在扎入靠近心臟位置的穴位時扎入過深，針頭刺破心臟留在體內，造成心臟破裂損傷，心包有大量積血。

半島都市報報導，他被緊急送到青大附院西海岸院區搶救，最終青大附院常青教授團隊成功取出遺留的針頭，並且完成了二尖瓣修復手術，挽救了患者生命。目前，患者生命體徵穩定。

據吳先生的妻子鄭女士回憶，吳先生有高血壓病史十多年，期間也沒有系統地服用藥物進行治療。為了緩解症狀，吳先生喜歡在家自己鑽研中醫療法，並且根據書籍研究起了針灸，並且以自己為試驗對象進行治療。

為了緩解高血壓的毛病，他三個月前自己將大約10厘米的針扎入了靠近心臟的膈俞穴，感覺心臟不舒服後，立即將針取出，由於用力過猛，只取出大約7厘米，在體內遺留了3厘米。

但當時吳先生並沒有當回事，也沒有告訴家人。直到5月1日當天，他胸部出現劇烈疼痛，並且呼吸困難，妻子趕緊帶著他去了膠州當地的醫院進行靜脈滴注消炎針，效果不明顯。進行相關檢查後發現，患者已經有大量的心包積液。

ICU裡的吳先生。（取材自半島都市報）
ICU裡的吳先生。（取材自半島都市報）

5月2日，當地醫院醫護進行了心包穿刺，引流出近800ml血性液體。為了得到進一步的治療，吳先生妻子帶其轉進了青大附院，情況危急，一度進了ICU。青大附院心外科常青教授為患者進行了心包穿刺持續引流，引流出30-40ml血性液體。

複查胸部電腦斷層和心臟超音波後顯示，針已經跑到了心臟裡面，造成了心臟破裂傷，伴有心包大量積血，心包填塞，高血壓3級（極高危），需要立即進行手術。

在手術中，常青發現，患者體內的針從左側胸腔穿破心包刺入心臟，穿破左房、左室後壁和二尖瓣後葉P2區，二尖瓣後葉一處直徑約3-4mm的穿孔。

導致大量心包積血、心包填塞，並且由於延誤治療了三個月，心臟表面都是膿性分泌物。

常青團隊緊急進行異物取出和二尖瓣成形、心臟修補術，取出了異物，挽救了生命。目前還在ICU觀察，生命體徵平穩。

高血壓 手術

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