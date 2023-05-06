我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：電動車緩解空汙僅富人受益 恐致更多不平等

一度無家可歸…加州女盲選刮中500萬 迎接婚姻與學位

不小心講真話？柯潔：去淄博吃燒烤的人腦子有問題

中國新聞組／北京6日電
快人快語的柯潔批評到淄博「跟風」吃燒烤。(視頻截圖)
快人快語的柯潔批評到淄博「跟風」吃燒烤。(視頻截圖)

今年五一小長假，淄博燒烤人擠人的畫面屢屢出圈。一向快人快語的圍棋八冠王柯潔卻批評「跟風到淄博吃燒烤的人腦子有問題」。他難以理解花大錢、排隊、擠著吃燒烤的從眾心理。但在言論引發爭議後，柯潔改口盛讚淄博燒烤天下第一，有機會一定要嘗一口感受現場氛圍。

米修體育報導，近日在一場直播中，柯潔聊到淄博燒烤。

柯潔表示，最近看新聞說淄博燒烤根本吃不上，早上五六點去排隊，一位難求。「其實我覺得這幫人腦子應該是有問題，跑去淄博吃燒烤，花大價錢、排隊、擠著吃燒烤，我覺得腦子是有問題的。這幫人沒有任何的自我意識，就是從眾！」

柯潔認為，即使是人均1500的、2000的燒烤，也沒什麼技術含量。「大蔥捲大餅，這玩意你自己不會弄嗎？捲個大餅有那麼難嗎？無非就是把羊肉串往饃裡面一夾、一扯，這不是最糙的吃法嗎？我真的沒法理解！」

柯潔繼續說，「如果我的直播間有人在淄博排隊吃燒烤，連住宿都擠不進去。我說實在話，你們的智商是堪憂的」。柯潔還提到，為了吃一口燒烤跑到一個城市，然後啥也沒有的，他是真的難以理解。雖然他對淄博沒意見，但是他就是無法理解這種從眾心理。

「腦子有問題」的言論一出引發爭議，柯潔2日發布了一條動態，話鋒一轉盛讚淄博燒烤：「淄博燒烤天下第一！等空了有機會一定要去現場感受一下氛圍，嘗一口地道的淄博燒烤！」

粉絲看到他改口，笑說「我還是喜歡你桀驁不馴的樣子」。求生欲極強的柯潔繼續加碼讚美淄博，「這個假期沒有和眾人一起在淄博享受氛圍確實是一大遺憾，希望下個五一還有這樣的機會」。

上一則

敦煌女兒樊錦詩 捐北大1000萬 「讓敦煌美麗傳下去」

下一則

市委書記「葛優躺」談話太傲慢？ 遭網暴10天後復出

延伸閱讀

牛群暴減 肉品加工商獲利遭壓縮

牛群暴減 肉品加工商獲利遭壓縮
費城長城中文學校 舉行2023演講比賽

費城長城中文學校 舉行2023演講比賽
遊客瘋「進淄趕烤」 山東淄博公廁備腸炎藥、衛生巾 網喊貼心

遊客瘋「進淄趕烤」 山東淄博公廁備腸炎藥、衛生巾 網喊貼心
去淄博的遊客有了新任務 「綠豆糕大爺」被追著跑

去淄博的遊客有了新任務 「綠豆糕大爺」被追著跑

熱門新聞

五一連假，甘肅敦煌鳴沙山月牙泉發生「堵駱駝」，創意設置「紅駱駝停，綠駱駝行」。（取材自央視財經）

中國五一假期景區塞爆 敦煌「塞駱駝」、漂流船變碰碰船

2023-04-30 22:20
（取自radarbali網站）

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

2023-05-04 09:35
中國一名男子雙手雙腳捉露台邊緣，在一段時間後，該男子終抵不住，最終墜樓。（取材自推特）

女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡

2023-05-03 11:00
李巧林曾在節目中談起自己與蘇建軍的戀情。(取材自微博)

中國女總裁嫁小19歲員工「50歲生三胞胎」 修成正果

2023-05-04 20:53
胡春華(右)曾被外界視為習近平(左)的潛在接班人。(路透資料照片)

一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔

2023-05-05 07:00
聯合國大會日前就「聯合國同歐洲委員會的合作案」中有關俄羅斯侵略烏克蘭的一段陳述，中國在全案表決中最終投下贊成票。（截圖自聯合國官網）

風向轉變？聯國一項俄侵烏克蘭陳述案 北京投下贊成票

2023-04-29 22:48

超人氣

更多 >
每月社安金最高4555元 滿足3個條件就能領到

每月社安金最高4555元 滿足3個條件就能領到
一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔

一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔
今年第2起…谷歌31歲軟體工程師 曼哈頓總部跳樓亡

今年第2起…谷歌31歲軟體工程師 曼哈頓總部跳樓亡
遊民紐約地鐵遭白人鎖喉致死案發酵 引民主黨內鬥

遊民紐約地鐵遭白人鎖喉致死案發酵 引民主黨內鬥
戰爭場外打到場內…俄羅斯代表扯烏克蘭國旗 遭揮拳暴揍

戰爭場外打到場內…俄羅斯代表扯烏克蘭國旗 遭揮拳暴揍