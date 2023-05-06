不小心講真話？柯潔：去淄博吃燒烤的人腦子有問題

快人快語的柯潔批評到淄博「跟風」吃燒烤。(視頻截圖)

今年五一小長假，淄博燒烤人擠人的畫面屢屢出圈。一向快人快語的圍棋八冠王柯潔卻批評「跟風到淄博吃燒烤的人腦子有問題」。他難以理解花大錢、排隊、擠著吃燒烤的從眾心理。但在言論引發爭議後，柯潔改口盛讚淄博燒烤天下第一，有機會一定要嘗一口感受現場氛圍。

米修體育報導，近日在一場直播中，柯潔聊到淄博燒烤。

柯潔表示，最近看新聞說淄博燒烤根本吃不上，早上五六點去排隊，一位難求。「其實我覺得這幫人腦子應該是有問題，跑去淄博吃燒烤，花大價錢、排隊、擠著吃燒烤，我覺得腦子是有問題的。這幫人沒有任何的自我意識，就是從眾！」

柯潔認為，即使是人均1500的、2000的燒烤，也沒什麼技術含量。「大蔥捲大餅，這玩意你自己不會弄嗎？捲個大餅有那麼難嗎？無非就是把羊肉串往饃裡面一夾、一扯，這不是最糙的吃法嗎？我真的沒法理解！」

柯潔繼續說，「如果我的直播間有人在淄博排隊吃燒烤，連住宿都擠不進去。我說實在話，你們的智商是堪憂的」。柯潔還提到，為了吃一口燒烤跑到一個城市，然後啥也沒有的，他是真的難以理解。雖然他對淄博沒意見，但是他就是無法理解這種從眾心理。

「腦子有問題」的言論一出引發爭議，柯潔2日發布了一條動態，話鋒一轉盛讚淄博燒烤：「淄博燒烤天下第一！等空了有機會一定要去現場感受一下氛圍，嘗一口地道的淄博燒烤！」

粉絲看到他改口，笑說「我還是喜歡你桀驁不馴的樣子」。求生欲極強的柯潔繼續加碼讚美淄博，「這個假期沒有和眾人一起在淄博享受氛圍確實是一大遺憾，希望下個五一還有這樣的機會」。