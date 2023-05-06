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敦煌女兒樊錦詩 捐北大1000萬 「讓敦煌美麗傳下去」

中國新聞組／北京6日電
樊錦詩捐贈北大1000萬元。（取材自北京日報微信公眾號）
樊錦詩捐贈北大1000萬元。（取材自北京日報微信公眾號）

「敦煌女兒」、北京大學校友樊錦詩近日向北大捐贈人民幣1000萬元（約144.7萬美元），設立樊錦詩教育基金，支持北大敦煌學相關的學術研究、人才培養、國際交流等方面以及相關學術機構的發展建設。

香港文匯報報導，捐贈現場，樊錦詩為母校送上了125周年生日祝福，她說，「今天我捐贈給北京大學教育基金會這點捐款，是我應該給母校作的奉獻。我希望樊錦詩教育基金的設立，會對北京大學敦煌學研究的發展起到一點添磚加瓦的積極作用。」

樊錦詩是敦煌研究院名譽院長，曾獲得「文物保護傑出貢獻者」國家榮譽稱號，人們提起她時，總是親切地稱她為「敦煌的女兒」；讓敦煌的美麗完完整整地傳下去，是樊錦詩一生的熱愛和追求。

1964年，樊錦詩在敦煌工作。（取材自北京日報微信公眾號）
1964年，樊錦詩在敦煌工作。（取材自北京日報微信公眾號）

報導指出，1962年，北大考古專業的樊錦詩來到甘肅敦煌實習。幾十年來，她走遍莫高窟的每一個洞窟，她將敦煌文化遺產保護、研究、弘揚、管理工作當成終身事業。1987年，莫高窟被批准列為中國首批世界文化遺產，申遺的申報材料全由樊錦詩手寫。後來在她的推動之下，一系列保護條例和保護規畫出台。樊錦詩又帶領團隊建立起系統的「數字敦煌」資源庫，敦煌文化與藝術真正地走出洞窟、走向世界。

在這些巨大工程一一落地時，樊錦詩已近80歲，勞累奔波半個多世紀。

據報導，這並非樊錦詩首次捐贈。退休前，她每年都會從自己的工資中拿出1萬元，捐給中國敦煌石窟保護研究基金會，堅持近30年，每次獲獎的獎盃、獎章與獎金也都交給敦煌研究院；2014年，樊錦詩退休，又把公積金帳戶中存的人民幣45萬元一次性捐出。

龔旗煌校長代表學校向樊錦詩校友授予北京大學傑出教育貢獻獎。（取材自中國網 ）
龔旗煌校長代表學校向樊錦詩校友授予北京大學傑出教育貢獻獎。（取材自中國網 ）

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