中國近萬水庫「生病」 砸30億、1890座先除險防潰壩

中國各級水庫將近有10萬座，今年將針對3500座進行緊急加固，圖為四川白鶴灘水電站。（新華社）

中國汛期即將到來，不過近期不少地方都在緊急整修水庫，因為全中國有近萬座小型水庫都處於「病險」狀態，2023年則將優先加固3500座，中國水利部已撥付財政資金，針對其中的1890座水庫實施「除險加固」。

據央視新聞報導，目前全中國有病險情況的小型水庫共9385座，如果在汛期，病險水庫蓄水運行，可能會出現滲漏、漫壩或垮壩的危險，對下游造成的危害極大。

而2023年中國官方規畫將對3500座小型水庫進行除險加固。目前，中國水利部已協調財政部 提前下達了2023年度中央補助資金人民幣30億元（約4.34億美元），對1890座小型水庫實施除險加固。

另據人民網報導，目前全中國有9.7萬座水庫，其中包含9.2萬座小型水庫，主要分布在南方的山地丘陵地區。中國水利部近日公布了726座大型水庫大壩安全責任人名單，包括政府責任人、水庫主管部門責任人和水庫管理單位責任人。同時，要求各省級水行政主管部門抓緊組織落實中小型水庫大壩安全責任人，並向社會公布，接受社會監督。

中國水利部副部長劉偉平2021年曾指出，到2025年底，將全部完成現有病險水庫的除險加固任務，總量預計1.94萬座，其中大型病險水庫約80座，中型病險水庫約470座，小型病險水庫約1.88萬座。

官方2021年曾坦言，中國是世界上水庫大壩最多的國家，具有總量多、小水庫多、病險水庫多、土石壩多、老舊壩多、高壩多等特點。而2023年一份有中國官方人員參與撰寫、發表在水利部主管刊物「水利水運工程學報」之研究報告指出，1954年到2021年共有3558座水庫潰壩紀錄，年均潰壩52.3座，潰壩率水平遠高於國際標準，文章警告，近年雖然水庫潰壩率下降，但導致嚴重人員傷亡的潰壩事故比例則不降反升。

潰壩問題曾經奪走諸多人命、造成生命財產威脅，例如1975年河南 潰壩導致2.6萬人死亡，也是人類史上死亡最慘重的潰壩事件。而2021年河南鄭州暴雨 ，一度傳出郭家嘴水庫7月21日凌晨潰壩，不過官方旋即澄清只是壩坡垮塌，並未決口潰壩，但當年還是有內蒙古呼倫貝爾市莫力達瓦旗等地發生潰壩事件。到了2022年底，中國水利部強調當年實現水庫「零潰壩」，並發布政策，對水庫發生的潰壩的省區，暫停新建小中型水庫。