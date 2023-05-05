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新冠全球預警解除 中學者：病毒還存在 大流行已過去

記者陳宥菘／即時報導
中國國家傳染病醫學中心主任張文宏。（中通社）
中國國家傳染病醫學中心主任張文宏。（中通社）

世界衛生組織5日宣布，新冠疫情不再構成「國際關注的突發公共衛生事件」。對此，中國國家傳染病醫學中心主任張文宏6日於微博發文表示，「病毒還會存在，大流行已經過去。」中國國家衛健委梁萬年則指出，這將消除過往跨國交通、貿易、旅行因疫情防控措施帶來的不便，「但不意味國家對新冠疫情放任不管。」

據央視新聞，梁萬年分析世衛組織取消新冠病毒國際預警的原因與4個要素有關。第一，當前全球感染人數、住院人數和ICU住院人數、病亡人數都處於持續下降狀態。第二，新冠病毒雖持續變異，但變異株對人類健康的危害沒有發生太大變化。第三，通過人群的自然感染和疫苗接種，已經建立較良好的人群免疫屏障。第四，各國醫療救助體系和公共衛生體系的能力建設持續在加強。

梁萬年提醒，「國際關注的突發公共衛生事件」宣告結束不意味著疫情沒有危害，而是表明以人類目前的能力，可以有效控制這種危害。

梁萬年指，這項國際預警的結束，將減少中國在國際交通、貿易、旅行等交往活動上減少許多過往防控措施的不便。但他強調，只要疫情危害仍然存在，未來仍需持續監測疫情發展。

梁萬年表示，需要持續監測新冠病毒變異情況和疫情的發展，同時不斷完善公共衛生體系；針對高危人群和重點人群，加強疫苗接種；強化臨床救治能力特別是重症救治能力。他還呼籲民眾保持在疫情間養成的良好衛生習慣。

報導還引述張文宏於微博的發文。張文宏表示，5日搭乘的飛機落地後，他便收到全球預警解除的消息。張文宏回憶道，「三年多時間我們的新聞中總是會有新冠的消息。無論是普通百姓，還是醫務工作者，抑或政府官員，似乎都在擔心正常的日子會回去，擔心剛剛活躍的經濟復甦會被打斷。」但世衛組織宣布預警結束的那刻，「病毒還會存在，大流行已經過去。就疫情而言，全球已經同此冷暖。」

張文宏說，「從機場出來的一剎那，深感一切都沒有發生，一切都已經發生。所有經過的一切，都會讓我們更好地面對未來。讓我們暫時道別，加快投入到正常的工作生活中去，無論生活是艱難還是容易，只要我們不退場，終會看到我們期待的未來。」

疫情 世衛 疫苗

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