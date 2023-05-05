衡陽一動物園獅子變「好朋狗」 遊客：感覺智商被侮辱

衡陽動物園籠子裡關著狗，籠子外面貼著「動物園土著，非洲獅的好朋狗」。(取材自微博)

五一勞動節 期間，遊客李先生（化名）前往湖南衡陽動物園 遊玩，發現動物園裡都是雞、狗、羊，狗籠上指示牌上寫著非洲獅的「好朋狗」，這讓李先生又好氣又好笑，「感覺智商被侮辱」。

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大皖新聞報導，李先生說，勞動節期間他花20元民幣（約2.9美元）前往衡陽動物園遊玩，入園後發現，籠子裡關著的是雞、狗、羊，看不到獅子和梅花鹿。李先生說，雞看著像家養雞，狗就是中華田園犬，羊也是普通的羊，在關著中華田園犬的籠子外面，還貼著「動物園土著，非洲獅的好朋狗」的說明。有網友戲稱，那籠子圈養的羊是不是叫「梅花鹿的閨蜜羊。」

梅花鹿的籠子裡，關著普通的羊。(取材自微博)

李先生表示，動物園這是欺騙遊客，希望給個說法。

對此，衡陽動物園回應，動物園目前大概有50種動物，籠子裡關著的雞雖然看著像家養的雞，但是牠不是普通的雞，是帽子雞，同時，動物園裡獅子和梅花鹿都是有的，「之所以在梅花鹿的籠子裡看到的是山羊，是因為在五一勞動節的前一天，我們跟長沙動物園交換了一批動物，將大部分的梅花鹿交換成了馬鹿，現在園裡還有一隻梅花鹿。」

關於「非洲獅的好朋狗」，工作人員解釋說，2021年有一名遊客撿到了一隻流浪狗，送到了動物園希望愛心人士領養，給它取名叫「非洲獅的好朋狗」，但至今無人領養，狗也漸漸長大了，只能在動物園裡養著。