中國青年買房 優選100-200萬元…資金不足成最大挑戰

房價高、資金不足，是阻礙中國青年買房的主要挑戰。（取材自界面新聞／視覺中國圖）

中國生活服務平台「58同城」、房產網「安居客」4日發布「2023年青年置業報告」，聚焦工作在一、二線城市且有置業需求的青年，其中46.5％打算在一至二年內買房，33.2％在三至五年內有購房計畫；約兩成青年置業需求較為急切，打算今年內購房。價格方面，普遍選100-200萬元之間。

在有置業計畫的青年中，有68.5％表示可以支付30％及以上首付（頭期款）。不過，報告顯示，有四成青年認為資金不足仍是置業過程中最大挑戰。

此次調研對象為1985至2005年出生的青年，其中90年代（1990-1999年）出生者占比58.2％，工作城市分布在一線城市及部分熱門二線城市，男女占比各半。參與調研者有52.2％已婚已育，19.9％為單身。46.7％的青年月收入在5001至1萬元（人民幣，下同），31.7％青年月收入在人民幣10001至15000元。

報告顯示，有74.7％的青年傾向購買新房，僅有9.4％的青年願意購買二手房（中古屋）。在戶型方面，三居室是青年們更願意購買的戶型，選擇此項的青年占比56.6％。46.7％的青年為了改善目前的居住環境；因為結婚、子女教育而購房的青年們占比分別在20％左右；出於房產保值升值而購房的青年們占比不足一成。

在房源總價方面，整體來看，選擇100至200萬元的青年占比最多達29.9％。由於不同城市的房價各異，上海500至800萬元之間的總價更符合多數青年意向；北京 、廣州選擇購買300至500萬元房源的青年相對更多；鄭州、天津、武漢、蘇州、西安、重慶等城市的青年則傾向選擇人民幣100至200萬元的房源。

從青年們目前的存款來看，有68.5％的青年擁有可以支付30％及以上首付的存款，有超過10％的青年表示無儲蓄 或能支付一成頭期款，僅有4.5％的青年可以全款買房。

頭期款的來源主要為與另一半共同承擔（37.5％）、靠自己攢錢（34.7％）及父母支持（26.2％）。