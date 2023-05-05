女總裁嫁小19歲員工 50歲生3胞胎

李巧林曾在節目中談起自己與蘇建軍的戀情。（取材自微博）

已經耳順之年的醫藥公司女總裁李巧林，在41歲時與剛大學畢業的22歲員工蘇建軍相戀結婚，起初兩人感情並不被外界看好，但後來經歷了公司破產 、重建、車禍 、金融危機等等，一同共患難最後結婚，還生下3胞胎，如今一家人現況曝光了。

綜合媒體報導，李巧林原先與老公在北京 經營一間醫藥公司，擁有上千萬資產。有次他得知公司聚餐上22歲的蘇建軍替發生衝突的同事解圍，卻遭被杯子砸中頭縫六針，李巧林便急忙到宿舍慰問、替他換藥，兩人聊天時則不經意萌發奇妙感情。

李巧林當時仍有婚姻，蘇建軍則將愛意小心翼翼埋藏在心底；後來傳出李巧林丈夫外遇，李巧林當下便果斷離婚，蘇建軍這才決定向李巧林告白。一開始許多人都認為蘇建軍是看上李巧林的錢才想與她在一起，後來兩經歷一連串的風風雨雨，這才證明男方的真心。

2002年李巧林因開拓新市場投資失敗遭遇破產，她也從身價千萬的大老闆變成無車無房的「北漂」，當時她只能住在陰暗潮濕的地下室，蘇建軍則一路陪她度過金融危機，公司起死回生後，兩人便決定在2004年結婚。