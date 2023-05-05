四川偏鄉小學生畫航天想像 設計師陪造「積木火星車」圓夢

這台火星車融合了每個孩子的構想，它不僅能動起來，能放下尾門，行駛出探測小車，還配備了旋轉雷達、駕駛艙等。（取材自紫牛新聞）

四川涼山彜族自治州木里藏族自治縣依吉鄉小學37名學生，在課堂上畫下自己對航天的想像，志願者將這些畫發給積木設計師賽克，希望他能幫孩子們圓航天夢。賽克綜合考慮了每個孩子的想法，和孩子們一同打造了一台積木火星 車，讓每個孩子的想法都在這台火星車上體現。

揚子晚報紫牛新聞報導，賽克是一位積木設計師，也是位視頻博主，在社交平台擁有100多萬粉絲。他曾經用積木還原過北京冬奧 會比賽場館「冰絲帶」、中國空間站、「三體」中的飛船「自然選擇號」，受到網友諸多好評。

據報導，賽克前些日子從學校志願者那收到了一個文件，打開後裡面有37張圖片，都是關於航天器的繪畫。志願者看過他用積木打造空間站的視頻，希望賽克能幫助孩子們將夢想變為現實。

「一些同學畫得相當精細，航天器內各個功能他們都能想到，有的同學還為航天器配置了單獨的探測小車；還有同學腦洞大開，將航天器設計成卡通形狀的。」賽克笑稱，他相當佩服孩子們的想像力。他最終決定讓每個孩子都按照自己的想法組裝一部分零件，再將所有零件組裝成一台火星車。

報導指出，透過電腦建模設計好拼裝方案後，賽克帶著圖紙和積木去圓孩子們的航天夢。從湖南出發，一共花了16個小時才到當地小學。

「孩子們看到我真的來了，都特別開心。」賽克表示，孩子們興奮地從下午拼到晚上，各自組裝完成了自己的構想。賽克再通宵修復一些有問題的部件，並將37名同學的「夢想」組裝在了一起。

第二天一早，一台碩大的火星車出現在孩子們眼前，這台火星車融合了每個孩子的構想，它不僅能動起來，能放下尾門，行駛出探測小車，還配備了旋轉雷達、升降鑽頭、信號天線、加速器、睡眠艙、駕駛艙、太陽能板、機械臂、實驗室、儲水池、備用能源……這台火星車的遙控器還參考了中國航天員使用的工作站外觀。