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特技演員走鋼絲失誤掛半空20分鐘 網：好過掛牆上

中國新聞組／北京5日電
女演員被掛在半空中進退兩難，黑衣工作人員正試圖從上面將女演員救起。(視頻截圖)
女演員被掛在半空中進退兩難，黑衣工作人員正試圖從上面將女演員救起。(視頻截圖)

中國福建三明一間遊樂場日前發生驚險意外，一名女演員再進行高空走鋼絲表演，沒想到發生失誤，當場跌落掛在半空長達20分鐘。對此，工作人員回應，因為安全保護措施太多了，反而讓女演員卡住。

來源：YouTube

每日經濟新聞報導，意外發生在本月1日，網傳視頻拍下這名特技女演員被防墜落的裝置卡住，雙手扶著纜繩，掛在半空中進退兩難。另一段視頻顯示，一名黑衣工作人員正試圖從上面將女演員救起。

事發遊樂場工作人員回應，事情發生後，迅速安排救援人員進行救援，約20分鐘後將人員救下。工作人員解釋，由於表演時有防墜落裝置，但演員在上面跑動時被保護繩絆倒，「因為防護措施太多，反而造成反效果」。

據報導，安徽宿州上月也曾發生特技演員死亡事件，一名表演高空雜技的女演員在升空過程中突然墜落到舞台上，最終搶救無效死亡。經調查，承辦方演出前不僅沒有按規定報備審批手續，表演過程也缺乏安全應急防護。

影片在網路上引起熱議，網友留言表示幸好沒有發生人員傷亡，「這種工作的安全防護一定要有，只是上班，不是拿命上班」、「多安全措施，好過有生命危險」、「好樣的，比上次那個女演員掉下來的好」、「掛鋼絲上總比掛牆上好！」

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