深圳跟進挺地攤經濟 擬9月起鬆綁管制

各地為拉抬經濟，紛紛鼓勵地攤經濟。圖為示意圖(取材自蘭州新聞網)

增加「城市煙火氣」成為中國今年拉抬經濟的指標之一，鼓勵「地攤經濟」成重要手段。繼北京 、上海、蘭州等地陸續放寬擺攤的規範後，深圳也研議今年9月起不再全面禁止路邊攤。

據香港01、深圳特區報報導，深圳市近日修訂「市容和環境衛生管理條例」，條例中提到擬允許街道辦事處根據「方便群眾」、「布局合理」、「監管有序」等原則，畫定攤商經營場所。

報導指出，原先的相關條例明確規範「禁止擅自占用城市道路及其兩側、人行天橋、人行隧道和其他公共場所堆放物品、擺攤設點、銷售商品」，新規範等同正式宣告不再全面禁止路邊攤。

於此同時，新的規範中也提到為了優化營商環境、滿足市民需求，只要符合相關規定的店家，可以「外擺」，即將商品擺放在自家店門口一定的範圍之內，藉此攬客。這些新規研議於今年9月1日實施。

在深圳之前，北京、上海、杭州、昆明與蘭州等地陸續發布放寬擺攤的規範。

新華社日前在一篇報導中談及各地放寬擺攤規範的現象時稱，多地放開商業外擺、允許有序設攤，本質上是豐富商業供給、滿足消費者多樣化需求的一種方式。「一方面提升了消費便利度和滿意度，方便商家快速回應消費需求；另一方面可以有效增添城市的煙火氣，提升商業活躍度和繁榮度，更大程度激發消費潛力。」

「地攤經濟」是前中國國務院 總理李克強 於2020年6月時提出，當時他赴山東煙台考察時形容「地攤經濟」是人間的煙火、中國的生機。然而這項政策受到來自內部的反對，當時官媒甚至撰文稱「地攤經濟不適合北京」，隨後政策漸漸降溫，最終喊停。外界認為，這是習近平和李克強之間對中國經濟走向出現分歧。