中國首位穿越北冰洋女駕駛 獲五四青年獎章

白响恩在吳淞號組合式液貨模擬船上為學生上課。（取材自新民晚報）

上海海事大學商船學院副教授白响恩獲得第27屆「中國青年五四獎章」，十多年前，她參與中國第五次北極科考隊，駕駛「雪龍」號馳騁北極，被譽為「中國第一位穿越北冰洋的女駕駛員」。

新民晚報報導，回憶起2012年8月30日，白响恩說，「當時『雪龍』號陷在冰脊上，前後都動不了。我們嘗試了全速前進和全速後退，但是都沒有成效。後來又反覆利用主機的前進後退，帶動船的震動，配合船體擠壓龍骨下的冰面」。

她回憶，「北極的冰層是從外向中心聚集的，如果時間太久，船就會被凍到裡面。全體船員奮戰10個小時後，總算脫離了冰脊」。

白响恩是地道的上海姑娘，她的外公和父親都是海運人，在家庭的熏陶下，讓白响恩從小就向往揚帆遠航。

隨著現代航海技術的提高，航海對於船員的體力要求越來越低，女性反而展現出良好的抗壓能力。白响恩說，「在進行如撇纜、搬運、綁紮等體力勞作時，女性力量不如男性。但如今船舶智能化程度越來越高，拚的不再是體力。我覺得女性反而有更多優勢，在技術方面，女性表現得更加細膩、應對突發事件更加冷靜」。