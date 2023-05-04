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打卡了沒？「圍爐煮茶」火了 爐火變乾冰、烤物變水果

中國新聞組／北京4日電
在小食搭配上，「煮茶」更多的是番薯、年糕還有桔子之類的「烤物」，「冰茶」有了更多的小吃種類，除了日常的果乾、水果外，烤茶坊還結合自身雲南特色，推出了鮮花餅和米線的組合。（取材自潮新聞）
在小食搭配上，「煮茶」更多的是番薯、年糕還有桔子之類的「烤物」，「冰茶」有了更多的小吃種類，除了日常的果乾、水果外，烤茶坊還結合自身雲南特色，推出了鮮花餅和米線的組合。（取材自潮新聞）

去年冬天圍爐煮茶的2.0版本「圍爐冰茶」到今年夏天火了。在中國，有的店家把圍爐的火換成冰，添上乾冰加點水，瞬間水霧繚繞。從出現到走紅全網，圍爐冰茶只用了短短一周，抖音上「圍爐冰茶」已經突破380萬播放量，還被網友稱為「仙女下午茶」，而這種狠狠戳中年輕人的「下午茶」又是長什麼樣子？

潮新聞報導，首先，「圍爐冰茶」是把烤爐中的火換成冰塊，再加入適量食品級乾冰，倒入水後，瞬間溢出霧氣，仙氣繚繞透出絲絲涼意。其次，茶產品本身也做了更新，原本的現煮茶換成了冷泡茶，冰爽回甘的口感，十分適合夏季；提前預製好，裝進透明玻璃瓶，擺入冰塊、霧氣中，清爽感撲面而來。

「美到窒息我已經說累了」、「仙氣飄飄的仙女下午茶」等文案，在抖音、小紅書等社交平台大面積傳播，全中國各地的茶館，都在準備上新。

杭州目前有3到4家茶店上線了「圍爐冰茶」的套餐。杭州烤茶坊是杭州最早一批做圍爐煮茶的商家，現在圍爐冰茶一出，已經有不少網紅紛至沓來，打卡體驗。

烤茶坊的王候睿店長表示，相較於圍爐煮茶裡煮的是紅茶、白茶等，圍爐冰茶採用的是冷泡茶的工藝，起碼提前6小時進行製作，茶葉用的是來自四川大竹縣的白茶、雲南紅茶以及廣東的烏龍茶。煮茶，茶葉經過高溫之後，茶葉中的芳香物質被破壞掉，而且水溫高後，茶湯會比較濃稠。而冷泡茶則不一樣，茶湯要等到溫度降下來之後再飲用，這樣能得到更純凈的口感。

在小食搭配上，「煮茶」更多的是番薯、年糕還有桔子之類的「烤物」，「冰茶」有了更多的小吃種類，除了日常的果乾、水果外，烤茶坊還結合自身雲南特色，推出了鮮花餅和米線的組合。

此外，為了增加消費者的體驗感，烤茶坊還準備了可以躺著喝的躺椅，同時推出了冰茶禮盒，將雲南特色的鮮花餅和米線相結合，希望能讓更多人感受到圍爐煮茶的魅力。

首先，乾冰霧氣是氛圍感「助攻」，把烤爐中的火換成冰塊，再加入適量食品級乾冰，倒入...
首先，乾冰霧氣是氛圍感「助攻」，把烤爐中的火換成冰塊，再加入適量食品級乾冰，倒入水後，瞬間溢出霧氣，仙氣繚繞透出絲絲涼意。（取材自潮新聞）

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